Kako iz krize? Prvi mož Volkswagna ne ovinkari.

"Program zniževanja stroškov je nujen, da odpravi posledice več deset let strukturnih težav," je bil v pogovoru za nemški časnik Bild am Sonntag neposreden Oliver Blume, izvršni direktor Volkswagnovega koncerna.

Oliver Blume Foto: Volkswagen Med strukturnimi težavami Blume vidi manjšo prodajo novih avtomobilov v Evropi in veliko nižje zaslužke s kitajskega trga. Vse to je razkrilo ranljivost Volkswagna, največjega proizvajalca avtomobilov v Evropi.

Blume je v pogovoru spet poudaril pomen znižanja stroškov dela v nemških tovarnah. Ti stroški naj bi bili v Nemčiji tudi dvakrat višji kot v drugih Volkswagnovih tovarnah v Evropi, še posebej tistih v vzhodnoevropskem območju.

Operativni stroški teh tovarn so močna obremenitev za konkurenčnost Volkswagna in zato jih bo treba v prihodnje zmanjšati. Vodstvo podjetja je zaposlenim že predlagalo desetodstotno znižanje plač. Ta ukrep naj bi edini še lahko obdržal trenutno število zaposlenih. Volkswagen mora po mnenju Blumeja varčevati tudi pri konceptu razvoja in distribucije, kjer je konkurenca učinkovitejša.

Volkswagnu preti zapiranje treh tovarn v Nemčiji, s čimer bi brez dela ostalo več deset tisoč zaposlenih.

Letos velik padec donosa

Trenutno največja težava Volkswagnove znamke ni prodaja avtomobilov, ki nikakor ni slaba. Še vedno so vodilna znamka v Evropi in druga najuspešnejša na Kitajskem. Težava so zelo majhni donosi, kar ob zglednih prihodkih kaže na prevelike stroške.

Leta 2019 je donosnost Volkswagna rahlo presegala štiri odstotke, po epidemiji covid-19 pa je med letoma 2021 in 2023 spet narasla na štiri odstotke. V prvih devetih mesecih letošnjega leta pa je donos Volkswagnove znamke spet padel na komaj dobra dva odstotka.