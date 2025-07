Lahko novi ID.4 postane alternativa tiguanu? Foto: Gregor Pavšič Volkswagen ID.4 je bil po ID.3 drugi namenski električni avtomobil največjega evropskega avtomobilskega proizvajalca. Po nekaj začetnih težavah so ga pri Volkswagnu z nadgradnjami naredili bolj konkurenčnega in ko so za nekatere različice namenili tudi občutno znižane cene (tudi v Sloveniji), so se izboljšale tudi prodajne številke. ID.4 tako velja za enega najbolje prodajanih električnih avtomobilov v Evropi, zanesljivo pa je med tovrstnimi vozili najuspešnejši pri Volkswagnu.

Volkswagnov koncern je z vsemi znamkami v prvem polletju 2025 prodal 465.500 električnih avtomobilov, kar je 46 odstotkov več kot v enakem obdobju lani. Rast prodaje je najbolj pospešila Evropa, kjer se je prodaja skoraj podvojila. Glede na skupno prodajo 4,4 milijona vozil je delež električnih znašal 10,5 odstotka (lani 7 %).



Volkswagnova znamka osebnih avtomobilov je sicer prodala 192.600 električnih avtomobilov. Med posameznimi modeli izstopa ID.4, ki so jih do konca junija globalno skupaj z ID.5. (v manjšini) prodali 84.900. Mejo sto tisoč vozil (101.400) so presegli tudi pri Audiju.



Za primerjavo - Tesla je globalno v prvi polovici leta kupcem dostavila 720 tisoč električnih avtomobilov.

Vozniški prostor bližje klasiki kot do zdaj

Med novostmi novega ID.4 bo tudi več fizičnih gumbov. Na fotografiji še stari volan. Foto: Gregor Pavšič Novi ID.4 na ceste prihaja prihodnje leto. Kot je za britanski Autocar povedal Thomas Schäfer, izvršni direktor Volkswagna, bo avtomobil oblikovno bistveno drugačen. Oblikovno bo povzel linije, ki jih pričakujemo tudi od naslednjih modelov ID.2 in ID.1 in interno naj bi novi ID.4 že označevali za “električnega tiguana”. Ali bi lahko ID.4 celo spremenili ime, še ni znano.

ID.4 ostaja na 400-voltni platformi, dobil bo nov operacijski sistem, vrnili mu bodo nekaj fizičnih gumbov (tudi za jakost zvočnikov) in izboljšali vozniški prostor. Ali bo tudi večji od zdajšnjega modela in bi bil tako res lahko prava alternativa tiguanu, še ni znano.

Enako velja tudi za pogonske motorje in baterije, kjer lahko pričakujemo izpopolnitev obstoječih sistemov, ne pa večjih preskokov. Vsaj pri polnjenju baterije je Volkswagen že v zadnjem obdobju bistveno izboljšal svojo platformo MEB. Po letu 2028 za naslednje modele, prvi naj bi bil novi golf, prihaja 800-voltna platforma SSP.

Za zdaj neuradno pa je še negotova prihodnost modela ID.5, ki je kupejevska izvedba ID.4. Prodajno dosega ID.5 le manjši del ID.4 in ne sodi med pomembnejše modele.