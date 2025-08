Mijavka, laja, žvižga, nudi tudi udobje kavča: Kitajci avto dojemajo zelo drugače #video

Za to znamko in model morda slišite prvič, a v ozadju je znani kitajski proizvajalec, ki ima premijsko opremljen električni avtomobil z dosegom proti 500 kilometrom na meji 50 tisočakov. Kaj zmore voyah courage in zakaj tako očitno pokaže, kako drugače Kitajci v primerjavi z Evropejci dojemajo avtomobil?

Voyah courage je bil v naši testni floti prvi električni kitajski avtomobil, ki cilja tudi na zahtevnejše kupce v premijskem segmentu. Obenem je to avtomobil, ki najbolj izrazito do zdaj nakazuje na povsem drugačno dojemanje avtomobila na Kitajskem, kot ga tradicionalno sprejemamo v Evropi.

Palec gor: zanimiva oblika, udobje in prostornost za potnike, brez doplačil za barvo in opremo, poraba in doseg glede na ceno, poskočen pogon

zanimiva oblika, udobje in prostornost za potnike, brez doplačil za barvo in opremo, poraba in doseg glede na ceno, poskočen pogon Palec dol: neprepoznavno ime, ni prtljažnika spredaj, agresivno piskanje asistenčnih sistemov, stopničasta krivulja polnjenja, stikala na volanu

Video: Ko avtomobil zamijavka in zalaja

Foto: Gregor Pavšič

Kitajska velemesta so megalomanska in zato predvsem prebivalcem teh velikih mest, kjer je prostor velika dragocenost, avtomobil pomeni veliko več kot le prevozno sredstvo od točke A do B in več kot le statusni simbol. Za Kitajce je avtomobil tudi dodatni življenjski prostor, podobno kot če bi si svoje stanovanje povečali za pol sobe ali za kar celo sobo.

Zato več pozornosti namenjajo udobju in prostornosti. Kitajski avtomobili so usmerjeni v boljši izkoristek prostora in večjo funkcionalnost avtomobila, ko stoji na parkirišču ali pa vsaj v dolgem zastoju. V Evropi so avtomobili še vedno usmerjeni neposredno proti vožnji. Povedano drugače: pri nas več velja, kako dobro se avtomobil pelje skozi ovinke, kot kako udobno lahko v njem pogledamo najnovejši film.

Pogon lahko uvrščamo med bolj poskočne. V različici s pogonom na en par koles znaša sistemska moč 215, sicer pa 320 kilovatov.

Foto: Gregor Pavšič

V kitajskih avtomobilih vidimo nove pristope k prilagoditvi prostora. Sedeži so udobnejši in polno nastavljivi že za osnovno ceno, sedeže je lažje spremeniti v približek domačega naslanjača (na primer sedenje zadaj, podiranje sprednjih sedežev v naslonjalo za noge …), avtomobili imajo vrtljive osrednje zaslone in so tako bolje prilagojeni prikazu določenega tipa vsebine (vertikalna postavitev med vožnjo, ležeča za prikaz videa med parkiranjem). Posebnost tokratnega avtomobila je bil premični zaslon – pomakniti ga je mogoče neposredno pred sovoznika, saj ima voznik med vožnjo potrebne podatke tudi na manjših merilnikih pred seboj. To, da zna avtomobil tudi mijavkati, lajati in zažvižgati, uvrščamo na seznam tistega, kar Kitajci verjetno razumejo bolje od nas.

Video - nočni šov po zgledu Tesle

Video - prikaz napolnjenosti baterije v stotinah odstotka

Foto: Gregor Pavšič

Courage je na slovenskih cestah še zelo redek avtomobil na prvi pogled povsem novodobne kitajske znamke. To drži le delno in v tem ima ta avtomobil tudi precej smole. Voyah je namreč znamka Dongfenga, ki je eden izmed proizvajalcev z najdaljšo tradicijo na Kitajskem, a žal ima tudi precej razdrobljene in zato slabše prepoznavne znamke.

Svoje avtomobile prodajajo vsaj pod petimi znamkami. V Sloveniji priljubljen forthing T5 se je v Italiji imenoval tudi cirelli , courage pa je del Dongfengove znamke. Če bi se imenoval po njej, bi ga tudi vozniki lažje sprejeli kot zdaj pod imenom, za katerega večina sliši prvič.

Foto: Gregor Pavšič

Avtomobil je dolg 4,72 metra, medosna razdalja pa meri 2,9 metra. S temi dimenzijami je courage kompaktni križanec oziroma športni terenec (na voljo je tudi štirikolesni pogon), ki je še eden med lovci na teslo model Y. To so avtomobili za vlogo edinega družinskega avtomobila in v marsičem tale kitajski avtomobil tej vlogi odgovarja.

Izpostavljamo udobne sedeže, tudi dobre in prav nič cenene materiale, tudi nad ergonomijo ni večjih pripomb. Pred voznikom so merilniki, osrednji zaslon pa podpira tudi vmesnika, kot sta Car Play in Android Auto. To pri kitajskih avtomobilih namreč še ni samoumevno.

Nekaj zanimivosti: spomin nastavitve sedežev se deli glede na uporabo med vožnjo ali za počitek. Tako se s pritiskom na gumb sedeži uredijo na prednastavljeno udobno nastavitev. Vmesnik pozna način cinema mode, ki sedeže prilagodi ogledu videa. Pri tem so omejitve, saj courage za zdaj še nima vgrajenih pretočnih videovsebin, temveč je treba video prinesti na ključku USB. To pa je že precej predpotopna tehnologija. Med polnjenjem je zanimiv tudi prikaz napolnjenosti baterije v stotinkah odstotka. To smo videli prvič in morda ima zanimivi psihološki vpliv, da polnjenje poteka hitreje. Številka se namreč ves čas povečuje.

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Prostora na zadnjih sedežih je veliko, sedi se dobro in noge niso preveč visoko. Glede na dolgo medosje je prostorska razkošnost pričakovana. Prtljažnik ima prostornino 527 litrov, spodaj pa je še dvojno dno za hrambo polnilnega kabla. Sprednjega prtljažnika žal ni.

Glede vožnje pa tako: vožnja je mehka in udobna, občutek avtomobila na kolesih morda nekoliko nenavaden in manj prefinjeno nastavljen kot pri tradicionalnih evropskih in ameriških proizvajalcih. Občutek ni ravno moteč, obenem pa tudi ne kliče po tem, da bi se z voyahom med ovinki peljali bolj dinamično. Na tem področju znajo dinamiki tekmeci pokimati nekoliko bolj samozavestno, a kljub temu courage v večini vsakodnevnih primerov ostaja zelo dober sopotnik.

Foto: Gregor Pavšič

Prednost avtomobila so baterije tipa LFP in to kljub višji kapaciteti 80 kilovatnih ur. To je dokaz, da te baterije niso več obsojene le na baterije manjših kapacitet. Taka baterija ima manj redkih materialov, je bolj odporna proti degradaciji in je predvsem varnejša z vidika potencialnih požarov. Pomembna dobra lastnost je lahko tudi nižja cena takih baterij in to kljub slabši energijski gostoti.

Nekaj slabša stran baterij je nižja moč pri hitrem polnjenju DC, toda vsaj v tem primeru je bila moč kar zadovoljiva. Pri 20 odstotkih baterije je poskočila na skoraj 200 kilovatov, kar je tudi največja tovarniško deklarirana moč, nato pa je skokovito padla na okrog 150 kilovatov.

Pozitivno je presenetila poraba avtomobila, ki se je gibala med 13 in 16 kilovatnimi urami na sto prevoženih kilometrov, po celotnem testu pa je v kombiniranem načinu znašala dobrih 15 kilovatnih ur na sto prevoženih kilometrov. To pomeni realen doseg od 400 pa tudi proti 500 kilometrom.

Cenovno primerljiv s teslo model Y, a cenejši od primerljive konkurence

Dvokolesno gnani courage stane tik pod mejo 50 tisoč evrov in je tako cenovno pod večino podobno velikih električnih tekmecev in neposredno na ceni primerljive (baterija, pogon) tesle model Y. To je dobro konkurenčno izhodišče za kitajski avtomobil, ki mu moramo v dobro šteti dejstvo, da za barvo niso potrebna doplačila in da je vsa razpoložljiva oprema že vključena v ceno. Izjema je le nekaj malenkosti (na primer gretje zadnjih sedežev), ki so del različice s štirikolesnim pogonom. Ta je dražja za pet tisočakov.

