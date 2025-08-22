Nakup avtomobila kar na Kitajskem? Zdaj je to mogoče, pripeljejo ga kamorkoli v EU.

Zeekrov enoprostorec za evropske ceste? Foto: China EV Marketplace Nekatere kitajske znamke imajo v Evropi že svoja uradna predstavništva, zdaj pa je mogoče kitajski avtomobil relativno preprosto tudi neposredno kupiti na Kitajskem in ga uvoziti v države Evropske unije.

Kitajsko podjetje je začelo tovrstno prodajo, pri kateri uredijo tudi carinske postopke in avtomobile dostavijo neposredno do kupca v katerikoli državi EU. Do zdaj je moral kupec svoj novi kitajski avtomobil prevzeti v pristanišču, kamor je prispela tovorna ladja.

Na voljo predvsem priključni avtomobili

China EV Marketplace same sebe označuje kot največjega spletnega trgovca s kitajskimi avtomobili. Podjetje je registrirano v Hong Kongu, v Evropi pa imajo svojo izpostavo registrirano na Češkem. V prvi polovici leta so prodali sedem tisoč avtomobilov. V svoji ponudbi nimajo klasičnih avtomobilov, temveč le električne, priključne hibride in avtomobile s podaljševalnikom dosega.

Nakup neposredno na Kitajskem omogoča dostop do ugodnejše cene, a določeni stroški uvoza in homologacij so neizbežni.

Foto: China EV Marketplace Foto: China EV Marketplace

Postopek carinjenja in homologacije za slabih 2.500 evrov

Zanimiv primer je BYD seagull, eden najbolj dostopnih in prodajanih avtomobilov na Kitajskem. BYD ga v Evropi že prodaja pod oznako dolphin surf. Kitajska različica je cenejša – izhodišče stane od 10.200 do 12.600 dolarjev (8.700 do 10.800 evrov), temu pa je nato treba prišteti še 400 dolarjev (343 evrov) za ureditev carinskih listin, 2.500 dolarjev (2.150 evrov) pa stane ustrezna evropska homologacija. Skupni strošek carinjenja in homologacije je torej nekaj manj kot 2.500 evrov.

Na seznamu kitajskega izvoznega podjetja je veliko modelov, ki uradno prek uvoznikov v Evropi niso na voljo. Med te spadajo na primer veliki enoprostorci, ki so v Evropi že skoraj izkoreninjeni. Taka vozila imajo tudi znamke, ki so sicer v EU zastopane s svojimi serviserji in poprodajno podporo. Prav tako so za izvoz na voljo zelo majhni avtomobili, ki stanejo le nekaj tisoč evrov.

Tveganje takega nakupa je sicer jasno. Tudi če gre za avtomobil v Evropi že prisotne kitajske znamke, imajo tukajšnji serviserji na zalogi predvsem nadomestne dele tistih modelov, ki jih imajo v redni prodaji. Nekatere znamke imajo v Evropi že centralno skladišče z nadomestnimi deli, zato so tudi lokalni serviserji z njimi načeloma dobro založeni oziroma nadomestni del ni prav daleč stran. Nadomestni del za eksotičnega "kitajca" pa iz daljne Azije v Evropo z ladjo ali letalom vendarle potuje nekaj dlje …

