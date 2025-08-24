To je posnetek najhujše nesreče, ki se je zgodila na reliju v okolici Žalca. Tekmovalna posadka je bila nepoškodovana.

Reli Dolina zelenega zlata je bil tudi v tretji izvedbi zelo zahteven, svoje pa je dodalo še spremenljivo vreme in visok ritem dirkanja v najbolj izenačenih razredih. Pri tem je izstopala Divizija 2, kjer sta se za zmago potegovala Martin Čendak (opel corsa rally4, sovoznik Jakob Markežič) in Vasja Miklavčič (peugeot 208 rally4, sovoznik Martin Černigoj). Oba sta vozila na vso moč in na meji oprijema. Do odločitve je prišlo na predzadnji hitrostni preizkušnji, ko je Miklavčiča tako odneslo s ceste. Posadka je bila nepoškodovana.

Video: Katarina Gregorič