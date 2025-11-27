Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
B. B.

Četrtek,
27. 11. 2025,
15.48

31 minut

tek na smučeh Eva Urevc

Četrtek, 27. 11. 2025, 15.48

31 minut

Bolezen Eve Urevc

Že pred začetkom velika smola Eve Urevc

Avtor:
B. B.

Eva Urevc | Eva Urevc še pred začetkom svetovnega pokala odhaja domov. | Foto Anže Malovrh/STA

Eva Urevc še pred začetkom svetovnega pokala odhaja domov.

Foto: Anže Malovrh/STA

Slovenska smučarska tekačica Eva Urevc zaradi bolezni ne bo nastopila na uvodnih tekmah nove sezone svetovnega pokala.

Kot so sporočili s slovenske smučarske zveze, se je morala Eva predčasno vrniti domov, kjer bo nadaljevala z okrevanjem. O njenem nadaljnjem nastopu in zdravstvenem stanju bo več znano v prihodnjih dneh.

Eva Urevc že ima medaljo s svetovnega prvenstva. | Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko Eva Urevc že ima medaljo s svetovnega prvenstva. Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko Cela vrsta uspehov

Eva Urevc se je v svoji karieri večkrat prebila med najboljše tekmovalke svetovnega pokala, predvsem v sprintih in ekipnih sprintih. Med vrhunce sodijo zmaga v ekipnem sprintu v Ulricehamnu ter več uvrstitev med najboljšo deseterico v sprintu v Dresdnu, Davosu in Oberstdorfu. V sezoni 2022/23 je med drugim dosegla tudi deveto mesto na 10 km v Val di Fiemme ter sedmo mesto na 20 km zasledovalno v Oberstdorfu, kar potrjuje njeno konstantno prisotnost v vrhu svetovne konkurence. 30-letnica pa ima tudi že medaljo s svetovnega prvenstva v ekipnem sprintu.

Eva Urevc | Foto: Osebni arhiv Eva Urevc Foto: Osebni arhiv

Že na Švedskem ni nastopila v izločilnih dvobojih

Za prihajajočo sezono slovensko ekipo sestavljajo Eva Urevc, Anja Mandeljc, Miha Šimenc, Nejc Štern in Vili Črv, medtem ko so v ekipi B Anže Gros, Miha Ličef in Valerij Gontar. Prva tekma svetovnega pokala bo potekala ta konec tedna v Ruki na Finskem.

Pred začetkom sezone se je slovenska reprezentanca, katero vodi Norvežan Ola Vigen Hattestad, odpravila še na sever Evrope, kjer so v švedskem Gällivareju tekme Fis služile kot pokazatelj uvodne forme.

V sprintu so se v izločilne boje prebili Štern, Šimenc in Urevc. Prav Eva pa v nadaljevanju ni nastopila med najboljšo trideseterico. Štern, ki ga je med poletjem po spomladanskem zlomu noge čakala rehabilitacija, se je po času prebil v polfinale in bil 11., Šimenc pa po izpadu v četrtfinalu 20.

Sledili sta še tekmi na razdalji, na 10-km preizkušnji klasično sta bila najboljša Mandeljc s 25. in Gontar s 27. mestom, Štern je bil 30. Tudi zadnji dan sta bila na 10 km prosto najboljša Mandeljc in Gontar s 14. in 15. mestom, medtem ko sta bila Šimenc in Črv 21. in 22.

