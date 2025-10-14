Therese Johaug se bo preusmerila v polmaraton

Norveška olimpijska prvakinja v smučarskem teku Therese Johaug, ki je po svetovnem prvenstvu v Trondheimu tekmovalno upokojila tekaške smuči, namerava prihodnje leto v Koebenhavnu tekmovati na SP v polmaratonu, poroča poljska tiskovna agencija PAP. Danska bo prihodnje leto gostila SP v cestnih tekih.

Tekačica je noseča, sredi januarja pričakuje drugega otroka, miting v Koebenhavnu, ki bo leta 2026 svetovno prvenstvo v tej disciplini, pa bo potekal 20. septembra na progi, dolgi 20,0975 metra.

"Imela bom nekaj mesecev za trening, moj cilj pa je doseči čas 1:10. Težko bo, a vem, da lahko dosežem ta rezultat, saj sem maja lani dosegla čas 1:10,25," je dejala Norvežanka, ki je državna prvakinja v teku na smučeh (2019) in teku na 10.000 metrov (2020).

Sedemintridesetletna tekačica je v svoji karieri osvojila šest olimpijskih medalj, vključno s štirimi zlatimi, srebrno in bronasto. Je 14-kratna svetovna prvakinja in trikratna zmagovalka skupnega seštevka v svetovnem pokalu, pri čemer je zabeležila 89 posamičnih zmag. Štirikrat je zmagala tudi na novoletni turneji Tour de Ski.

Nosilka štirih zlatih olimpijskih kolajn ima s soprogom Nilsom Jakobom Hoffom že hčerko.

