Na Brdu pri Kranju so se pred začetkom nove tekmovalne zime pred objektive postavili najboljši slovenski smučarji, skakalci, biatlonci, tekači, kombinatorci in deskarji, ki bodo pod okriljem Smučarske zveze Slovenije v naslednjih mesecih skušali doseči čim več zmag in vrhunskih dosežkov tako na tekmah svetovnega pokala kot na februarskih olimpijskih igrah (od šestega do 22. februarja v Cortini d'Ampezo in Milanu).

Foto: Aleš Fevžer "Smo zveza, ki je osvojila 50 odstotkov vseh kolajn v zgodovini samostojne Slovenije. Veseli nas, da v poslovnem delu vstopamo v olimpijsko sezono, ki je rekordna po proračunu. Mislim, da imate konkurenčne pogoje in da s strastjo in predanostjo nadoknadimo kakšno stvar, ki nam je manjkala v primerjavi z bogatejšimi nacijami," je izpostavil direktor Smučarske zveze Slovenije (SZS) Uroš Zupan. Predstavitev reprezentantov je v šaljivih notah vodil Filip Flisar, nekdanji tekmovalec v smučarskem krosu. Uvodoma je ekipam srečo zaželel Luka Steiner, ki bo na volilni skupščini edini kandidat za predsednika zveze. Kot začasni predsednik jo vodi od prvega julija po odstopu prejšnjega predsednika Enza Smrekarja.

Lanišek: Skušal zagrabiti vse, kar se mi bo ponudilo

Anže Lanišek in Tim Mastnak Foto: Aleš Fevžer "Na olimpijske igre gledam kot na vsako drugo tekmo, a je vendarle le na vsake štiri leta in bom skušal zagrabiti vse, kar se mi bo ponudilo," je napovedal skakalec Anže Lanišek. Dobitnik dveh zlatih, srebrne in dveh bronastih kolajn na svetovnih prvenstvih ter zlate medalje na svetovnih prvenstvih v poletih, olimpijskega odličja še nima. Zlato iz mešane ekipne tekme in bron iz posamične iz Pekinga 2022 bo v Italiji branila Nika Vodan. "Planica bo prvič konec marca gostila tudi žensko tekmo v poletih in se je tudi veselim. Žal pa je polovica ekipe poškodovana, izgubili smo Tajo Bodlaj in Tino Erzar, zato si želimo, da bi bili čim prej popolni. Sama pa sem imela v pripravljalnem obdobju vzpone in padce," je dejala Vodan. Veliko bolj stabilno formo ima 20-letna Nika Prevc, ki je dvakrat zaporedoma osvojila veliki kristalni globus in se bo prvič borila za olimpijske kolajne.

Nika Prevc bo prvič nastopila na olimpijskih igrah. Foto: Aleš Fevžer

Marič: Imamo visoka pričakovanja na olimpijskih igrah

Anamarija Lampič Foto: Aleš Fevžer "Priprave so potekale dobro in glede na to, da se bodo tekmovanja odvijala na visoki nadmorski višini, smo tudi velik del priprav opravili na podobnih terenih. Vesel sem, da so vsi zagnani in motivirani, imamo visoka pričakovanja na olimpijskih igrah. Te se po 20 letih vračajo v Evropo in želimo, da bi imeli na prizoriščih tudi veliko navijačev," je na igre povabil Janez Marič, glavni biatlonski trener. "Priprave na sezono potekajo po načrtih, septembra sem imela nekaj težav z zdravjem, sedaj pa nadaljujem z delom," je povedala Anamarija Lampič. Na igrah2022 je v sprintu zasedla 12. mesto, po tisti sezoni pa je iz smučarskega teka prestopila v biatlon, kjer bo lovila prvo olimpijske stopničke. Njen reprezentančni kolega Jakov Fak je dejal, da je spremenil le nekaj stvari v pripravah na sezono. "Včasih sem napravil nekaj večjih sprememb, a se to ni izkazalo dobro, zato sem bil tokrat previdnejši," je dodal 38-letni Fak, srebrn na olimpijskih igrah leta 2018 na 20 kilometrov.

Del alpskih smučarjev, veleslalomisti, bodo sezono začeli zadnji konec tedna v oktobru. Foto: Aleš Fevžer

Enotna vstopnica za vse slovenske tekme svetovnega pokala

Slovenija bo gostila pet tekem svetovnega pokala, za kar bo na voljo enotna vstopnica v vrednosti skoraj 40 evrov oziroma 39,90 evra. Alpske smučarke se bodo v Kranjski Gori na veleslalomu in slalomu merile tretjega in četrtega januarja, smučarske skakalke na Ljubnem 10. in 11. januarja, alpski smučarji v Kranjski Gori na veleslalomu in slalomu sedmega in osmega marca, finale pokala v smučarskih skokih pa bo v Planici od 26. do 29. marca. Svetovni pokal v deskanju na snegu na Rogli bo prihodnje leto 31. januarja. Svetovnega pokala v biatlonu v prihodnji sezoni ne bo na Pokljuki, bo pa Pokljuka tekmovanje najvišje ravni znova gostila od 31. decembra 2026 do 3. januarja 2027.

Kranjec: Imam že olimpijsko kolajno, a želja, da jo osvojim še enkrat, ostaja

Žan Kranjec Foto: Aleš Fevžer Alpska smučarja Neja Dvornik in Žan Kranjec sta ocenila, da bosta prav domači tekmi takoj za olimpijskimi igrami zanju najpomembnejši. "Stopničke oziroma zmaga na Pokalu Vitranc je nekaj, kar mi še manjka v karieri in upam, da mi bo uspelo tokrat. Dobro sem treniral, imam že olimpijsko kolajno, a želja, da jo osvojim še enkrat, še vedno ostaja," si je zaželel Kranjec.

"Sem pomirjena, a motivirana in se veselim sezone," je dejala deskarka Gloria Kotnik, ki je tako kot deskar Žan Košir povedala, da so njune priprave potekale dobro. Kotnik bo branila bronasto kolajno, ki jo je osvojila v Pekingu 2022, Košir pa je v Sočiju 2014 osvojil srebro v paralelnem slalomu in bron v paralelnem veleslalomu, ter v slednjem še srebro v Južni Koreji leta 2018.