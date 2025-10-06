Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Tomaž Kunstelj na čelu zbora za skoke zamenjal Boruta Meha

Borut Meh | Borut Meh ne bo več vodil zbora za smučarske skoke in kombinacijo pri SZS. | Foto Nebojša Tejić/STA

Borut Meh ne bo več vodil zbora za smučarske skoke in kombinacijo pri SZS.

Foto: Nebojša Tejić/STA

Dozdajšnji predsednik zbora za smučarske skoke in nordijsko kombinacijo pri Smučarski zvezi Slovenije Borut Meh je pred koncem mandata odstopil s položaja. Njegovo mesto je zasedel eden od dosedanjih podpredsednikov Tomaž Kunstelj, člani odbora pa so njegovo imenovanje potrdili soglasno, so sporočili iz krovne zveze.

Borut Meh je bil na položaju dobra štiri leta, kot je povedal, pa je še pred koncem mandata odstopil s položaja zato, da bi njegov naslednik delo lahko začel že pred zimsko sezono z vrhuncem na igrah v Predazzu februarja 2026 in ne šele januarja, ko bi Mehu potekel mandat.

Meh ni nameraval kandidirati

"Za nov mandat nisem nameraval kandidirati, zato se mi zdi smiselno, da moj naslednik delo začne na začetku sezone. Mislim, da bi bilo nekorektno, da bi nekdo kandidiral in postal predsednik, funkcijo pa nastopil 1. maja, ko se začnejo tudi nove pogodbe in nov olimpijski cikel," je med drugim za krovno zvezo pojasnil Meh.

Kunstelj se je na seji zahvalil Mehu za opravljeno delo. "Upam, da bo ostal še naprej povezan s SZS. Vse od 90-ih let je tesno vpleten v delovanje skokov, takrat še kot član uprave Gorenja. Zavedam se pomembnosti zbora za delovanje smučarskih skokov in nordijske kombinacije," je dejal Kunstelj.

Kaj bodo glavni cilji novega predsednika?

"Glavni cilji bodo ne samo zadrževanje visoke ravni skokov reprezentantov ter nordijske kombinacije, ampak zlasti skrb za širjenje baze. Baza je prav gotovo ključni problem smučarskega športa. Ne samo zaradi podnebnih sprememb, ki vplivajo na šport, ampak tudi zaradi določenih družbenih sprememb in popularizacije drugih športov. Dela je zelo veliko, da bi ohranili konkurenčne prednosti, ki smo si jih v zadnjih letih mukoma ustvarili," je še povedal novi predsednik zbora za skoke in NK.

