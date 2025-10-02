Planica bo večja kot kdajkoli: znana časovnica prenove Letalnice bratov Gorišek

Planica, srce slovenskega športa in zibelka smučarskih poletov, bo v dveh letih spet dobila novo podobo. Letalnica bratov Gorišek, na kateri je Domen Prevc letos z 254,5 metra vrnil svetovni rekord v slovenske roke, bo povečana. Poleti 2027 jo bodo povečali, da bo pripravljena za zimo 2027/28 in za zgodovinsko svetovno prvenstvo v poletih leta 2028 – prvič v zgodovini bodo za medalje letele tudi ženske. O podrobnostih je za Sportal spregovoril Jelko Gros.

Od leta 1969, ko je bratoma Vladu in Janezu Gorišku uspelo zgraditi Letalnico bratov Gorišek, Planica ne predstavlja zgolj vsakoletnih tekem za svetovni pokal. Je prostor, kjer se je Slovenija vedno znova zapisovala v zgodovino. V dolini pod Poncami so padali rekordi, vsako leto pa privabi več deset tisoč ljubiteljev poletov.

In zdaj prihaja nova sprememba, zaradi katere se bodo pisali novi mejniki v poglavju smučarskih poletov.

Jelko Gros spregovoril o časovnici

Na Mednarodni smučarski zvezi FIS so letos sprejeli sklep, da lahko letalnice povečajo – največjo dovoljeno višinsko razliko med odskočiščem in doskočiščem bo moč povečati s 135 na 140 metrov.

Dela na letalnici v Planici se bodo začela poleti 2027. Foto: Aleš Fevžer

V Sloveniji so nemudoma zavihali rokave, je izpostavil Jelko Gros in poudaril, da je za prenovo pripravljen investicijski program: "Smo v fazi usklajevanja z ministrstvom. Ko bo investicija potrjena, sledijo naslednji koraki – idejna zasnova in izračun krivulje bosta letos, nato sledi pridobitev gradbenega dovoljenja. Do konca prihodnjega leta bi razpisali izvedbo, poleti 2027 bi gradili, da bi bila letalnica pripravljena za svetovno prvenstvo v poletih 2028."

Projekt, vreden okoli tri milijone evrov, bo v celoti financirala država, ki je tudi lastnica objektov v Planici. Za zdaj je videti izziv izgradnje luči, ki še ni v izvedbenem načrtu, čeprav bi bilo glede na naravo doline smiselno. Tekme bi bile namreč lahko tudi v kasnejših terminih v dnevu. Jasno je namreč, da je planiška dolina v zimskem času hitro v temi. Zato bi bilo smotrno razmisliti, da bi imeli reflektorje ob skakalnicah. V končni fazi tudi za potrebe morebitnega nordijskega svetovnega prvenstva leta 2031, če ga bo Slovenija vnovič gostila.

Večja, a lepo vkomponirana

"Hujših težav pri gradnji ne pričakujem," pravi Gros. "Največji izziv bo, kako vkomponirati letalnico v prostor, da bo videti naravno. Če bomo odskočno mizo premaknili malenkost nazaj, bomo lahko hrbtišče malenkost pobrali in znižali krivuljo leta in prilagodili spodnji del. To je osnovni model in zgolj moj občutek. Vse bodo izračunali projektanti."

Domen Prevc in spomenik v čast njegovemu rekordu 254,5 metra na Letalnici bratov Gorišek Foto: Grega Valančič

To pomeni, da Planica ne bo samo večja, ampak tudi varnejša, saj bo nižja parabola leta. Že zdaj pa je bila Letalnica bratov Gorišek varna za polete.

Rekordi – do 270 metrov!

Letos je Domen Prevc z 254,5 metra postavil mejnik v smučarskih skokih in hkrati tudi Planico z Letalnico bratov Gorišek spet postavil na prestol. Pred tem je bil rekord v lasti Vikersunda, kjer je Stefan Kraft poletel 253,5 metra.

A Gros izpostavlja, da to še ni vrh: "Pri zadnji povečavi letalnice za pet metrov je bila razdalja poleta podaljšana z 239 na 254,5 metra. Enaka povečava zdaj pomeni, da lahko pridemo do 270 metrov. To je maksimum ob takšni povečavi."

Foto: Grega Valančič

O tej daljavi je že v Sportalovem intervjuju govoril legendarni Janez Gorišek, Gros pa je ob tem še pristavil: "Prvi je o tem v svoji knjigi pisal Bojan Jošt. Janez je nadaljeval. Petmetrske povečave so higienične. Če bi za več povečali letalnice, bi bilo psihološko težko za skakalce. Nekateri bi lahko leteli brez težav, a ne vsi. Ravno zato je postopnost zelo smiselna in dobra. Skakalci se morajo namreč tudi psihološko prilagoditi."

Ženske bodo pisale zgodovino, tudi že naslednje leto

Največja novost svetovnega prvenstva v poletih 2028 v Planici bo vloga skakalk, ki se bodo premierno potegovale za medalje na tovrstnem tekmovanju.

Zadnja leta so se premierno že preizkusile na letalnici v Vikersundu, prihodnje leto pa bodo izbrane najboljše dobile priložnost nastopiti tudi na legendarni in bolj "zastrašujoči" Letalnici bratov Gorišek.

In v dolini pod Poncami bi lahko posledično naslednje leto videli nov svetovni rekord v ženski konkurenci. Tudi ta je v slovenski lasti. Nika Prevc je namreč letos v Vikersundu poletela 236 metrov. Bo marca 2026 torej padel nov ženski rekord prav doma, pred slovensko publiko?

Nika Prevc bo naslednjo leto poskušala v Planici še nadgraditi ženski svetovni rekord, katerega lastnica je z 236 metri prav ona. Foto: Guliverimage

"Vse je odvisno od razpoloženja posameznic," pravi Gros. "Če pri moških izstopajo trije od 50 tekmovalcev, lahko pri dekletih računamo, da bo od desetih ena. Upam, da bo tista prava prav naša." In jasno je imel v mislih mlado šampionko Niko Prevc, ki kraljuje v zadnjih dveh zimah.

Glede na njeno formo lahko pričakujemo, da bo odlične nastope nadaljevala tudi v naslednji sezoni. Nova se bo začela 21. novembra v Lillehammerju, kjer bodo nastopili tako skakalci kot skakalke. V moški konkurenci bo veliki kristalni globus branil Avstrijec Daniel Tschofenig, pri dekletih pa naša šampionka Nika Prevc.