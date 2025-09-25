"Po dogodkih v Predazzu je bilo jasno, da bo zagotovo treba določene stvari popraviti, morali smo se dogovoriti, kaj bomo naredili z razvojem ženskih skokov. Padla je odločitev, da se dresi pri ženskah po obsegu povečajo za en centimeter in da gre v razkoraku dva centimetra nižje. Skakalke bodo imele več oporne površine, s tem bomo znižali tudi hitrosti na zaletišču, kar pomeni tudi nižjo parabolo leta, vpadni kot doskoka pa bo prijaznejši," je vodja panoge za skoke in nordijsko kombinacijo pri Smučarski zvezi Slovenije Gorazd Pogorelčnik v pogovoru za Sportal pojasnil glavni poudarek sredinega pododbora za opremo in razvoj Fis, ob tem pa izpostavil, da bi sam stvari še korigiral.

Generalka na olimpijskem prizorišču v Predazzu, ki se je s poškodbami končala za več skakalk, med drugim za avstrijsko veteranko Evo Pinkelnig, Kanadčanko Alexandrio Loutitt in nordijsko kombinatorko Haruko Kasai, je odprla številna vprašanja o varnosti tako z vidika opreme kot novih skakalnic.

Reprezentance so po zahtevnem koncu tedna v Italiji, kjer smo videli slabo reklamo za smučarske skoke, Mednarodno smučarsko in deskarsko zvezo (Fis) pozvale k čimprejšnjemu ukrepanju. Vodja panoge za skoke in nordijsko kombinacijo pri Smučarski zvezi Slovenije Gorazd Pogorelčnik je v začetku tedna za STA dejal, da je težko kazati na krivca ali izpostaviti le en dejavnik, saj da gre ponavadi za splet okoliščin, ob tem pa dodal, da bodo že sredi tedna na seji pododbora za opremo in razvoj Fis v Švici predlagali določene spremembe pri dresih skakalk. In to se je v sredo tudi zgodilo.

Sprememba pri obsegu in razkoraku, Pogorelčnik predstavil še eno idejo "Menim, da bi morali v razkoraku površino še nekoliko povečati, če bi dejansko želeli, da bi v ekstremnih pogojih, ko je veliko vetra od zadaj, resnično znižali hitrosti, kot bi si jih sam želel," pravi Gorazd Pogorelčnik. Foto: Aleš Fevžer

"Jasno je bilo, da je po dogodkih v Predazzu določene stvari nujno treba popraviti, spremeniti. Morali smo se dogovoriti, kaj bomo naredili z razvojem ženskih skokov. Na koncu je padla odločitev, da se dresi pri ženskah po obsegu povečajo za en centimeter in da gre v razkoraku dva centimetra nižje. S tem gredo stvari v pravo smer, saj bodo imele skakalke več oporne površine, s tem bomo znižali tudi hitrosti na zaletišču, kar pomeni tudi nižjo parabolo leta, vpadni kot doskoka pa bo bolj prijazen," je v pogovoru za Sportal glavni poudarek zasedanja pododbora za opremo in razvoj povzel Pogorelčnik.

Ob tem je izpostavil še svoj pogled, sam bi namreč stvaristvari še nekoliko "korigiral": "Moje osebno mnenje je, da bi morali v razkoraku površino še nekoliko povečati, če bi dejansko želeli, da bi v ekstremnih pogojih, ko je veliko vetra od zadaj, resnično znižali hitrosti tako, kot bi si jih sam želel, da ne bi prišlo do poškodb. Varnost bi morala biti vedno na prvem mestu."

Treba bo spremljati stvari in morda popraviti še kaj

Pomislek je izpostavil tudi na pododboru, "a na koncu je bila sprejeta kompromisna rešitev. Na eni strani smo se odločali, ali obsege povečati ali pa pustiti obsege in spremeniti razkorak. Na koncu koncev smo se soglasno odločili, da ta kompromis v tem trenutku zadostuje. Zagotovo pa bo tako na poletnih tekmah kot v začetku svetovnega pokala pozimi treba spremljati, kaj se bo dogajalo, pa se morda naknadno odločiti še za kakšno spremembo, če bo potrebna."

Avstrijska veteranka Eva Pinkelnig je sezono po padcu v Predazzu končala, še preden bi se sploh zares začela. Foto: Guliverimage

Na pododboru so se dotaknili še moških dresov, a pri teh stvari načeloma ostajajo enake, kot so bile med poletjem, spremembe bodo le pri rokavu, "a gre za malenkost", dodaja sogovornik. Dokončno bodo predlagane spremembe sprejeli na Svetu Fis 21. oktobra, a "odločitve, o katerih se razpravlja na strokovnih ravneh na pododborih, so načeloma na koncu tudi sprejete".

Več dejavnikov, tudi profil skakalnice

Pogorelčnik je znova poudaril, da na dogajanje v Predazzu ni vplivala le oprema, pač pa tudi drugi dejavniki. Na dogajanje v Predazzu ni vplivala le oprema, pač pa tudi drugi dejavniki. "Med drugim tudi profil skakalnic. Predvsem na manjši skakalnici je relativno neprimeren, zato so tudi parabole tako visoke in je posledično toliko poškodb. To je ena od stvari, ki jo bo absolutno treba nasloviti," pravi Pogorelčnik. Foto: Guliverimage

"Med drugim tudi profil skakalnic. Tudi na našem podkomiteju, čeprav je direktor svetovnega pokala to debato relativno hitro zatrl, ker to ni stvar podkomiteja za opremo, smo se vseeno na kratko dotaknili profila skakalnic. Predvsem na manjši skakalnici je relativno neprimeren, zato so tudi parabole tako visoke in je posledično toliko poškodb. To je ena od stvari, ki jo bo absolutno treba nasloviti, a najverjetneje šele po sezoni, na pododboru za skakalnice. Tam bodo morali razpravljati in se pogovoriti o tem, kaj dejansko je primerno. Nenazadnje je bilo treba tudi v Planici popraviti skakalnice po tem, ko so bile že narejene. Vse te moderne, nove skakalnice so zelo podobne, tako da niti ni velikih bistvenih razlik v profilih."

Je beseda tekla tudi o tem, ali bi se lahko prilagoditve opravile še do olimpijskih iger? "So, možnosti so. Ivo, italijanski predstavnik in brat Sandra Pertileja, je na podkomiteju povedal, da bodo poskušali skrajšati odskočno mizo in za vsaj pol stopinje spustiti kot mize. To pomeni, da bodo tudi zaradi tega prijaznejše parabole leta."

Foto: Guliverimage

Slovenke so se v začetku tedna vrnile v Predazzo

Slovenske skakalke so se v začetku tedna vrnile v Predazzo na trening. Koliko je bilo v slovenskem taboru nelagodja zaradi padcev, ki so zaznamovali ženski del poletne velike nagrade?

"Dogajanje v Predazzu je vse skupaj pretreslo, zagotovo. Z Jurijem sva govorila o tem, preden so odšli. Oni so se iz Predazza vrnili v soboto, v ponedeljek pa že šli nazaj na trening, saj je vprašanje, ali se bo zaradi del na skakalnici pred zimo sploh še dalo trenirati. Je pa na srečo tako, da je na treningu bistveno lažje nadzorovati hitrosti kot pa na tekmi," je sklenil Pogorelčnik.