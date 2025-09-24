Fis še bolj zavezan k zaščiti in varnosti tekmovalcev

Svet Mednarodne smučarske in deskarske zveze Fis se je na zasedanju v Zürichu zavzel za dodatno krepitev zaščite in varnosti športnikov v vseh zimskih disciplinah pod okriljem Fisa. Sprejeli so tudi nove smernice glede genskih testov za nastopanje v ženski kategoriji.

Zasedanje v Zürichu je bilo pod posebnim drobnogledom nacionalnih zvez po številnih poškodbah skakalk na tekmah poletne velike nagrade v smučarskih skokih ter preizkušnjah nordijske kombinacije. Vsaj za zdaj pa konkretnih predlogov glede spremembe pravil v svojem zapisu Fis ni izpostavil.

Je pa svet Fisa poudaril pomen vzpostavitve jasnih in doslednih smernic za varnost in zaščito nastopajočih za vse nacionalne panožne zveze, ki bodo služile kot skupni okvir za celotno skupnost pod okriljem krovne zveze. Med njimi so homologacija vadbenih prog in poligonov za zagotavljanje varnih in ustreznih pogojev, regulacija standardov varnostne opreme in varnostnih protokolov za zaščito športnikov na vseh ravneh ter poudarek na izobrazbi in osveščanju o odgovornosti glede varnosti.

Prvo poslanstvo Fisa je varovanje zdravja in dobrega počutja športnikov, so zapisali. "To je naša glavna prioriteta. Nič se temu ne more temu niti približati," je poudaril predsednik krovne zveze Johan Eliasch. "Ekosistem elitnih športov je kompleksen, odvisen od številnih dejavnikov in deležnikov." Konkretnih predlogov za spremembe pravil, ki jih pričakujejo predvsem pri opremi v smučarskih skokih za ženske, za zdaj pri Fisu niso navedli. So pa dodali, da enota, ki je odgovorna za zdravje športnikov, že sodeluje z vodilnimi strokovnjaki in raziskovalci pri več projektih, katerih cilj je zagotoviti uvedbo praktičnih ukrepov za zaščito športnikov zdaj in v prihodnosti.

Na srečanju so se posvetili tudi nekaterim drugim vprašanjem. Po temeljitih posvetih z vodilnimi strokovnjaki na tem področju je Fis svetu predstavil znanstveno utemeljeno politiko upravičenosti do tekmovanja v ženski kategoriji. Podobno kot v atletiki, kjer so od 1prvega septembra uvedli genska testiranja (SRY), bodo ta prisotna tudi v panogah pod okriljem Fisa. "Ta politika je temelj naše zavezanosti k zaščiti ženskega športa in prepričani smo, da obstaja le en pošten in pregleden način za to, in sicer z zanašanjem na znanost in biološka dejstva," je na vprašanje odgovoril Eliasch. Svet Fisa je odobril nove smernice.

Pogovori so potekali tudi glede povečanja nagradnega sklada za vse tekme svetovnega pokala. Potem ko je krovna zveza nedavno odobrila povečanje do 20 odstotkov, pri čemer Fis zagotavlja 10 odstotkov, do dodatnih 10 pa lahko prostovoljno prispeva vsak lokalni organizacijski odbor, je Fis obravnaval več možnosti za trajnostno povečanje nagradnega sklada. Odločitve o predlogih pričakujejo na naslednji seji sveta Fisa, ki bo 21. oktobra.