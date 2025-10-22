Fis ruskim in beloruskim športnikom prepovedal nastop na ZOI

Mednarodna smučarska zveza (Fis) je na seji sveta odločila, da ruski in beloruski športniki ne bodo smeli tekmovati v kvalifikacijah za zimske olimpijske igre v Milanu in Cortini d'Ampezzo februarja prihodnje leto niti kot nevtralni športniki. Odločitev velja tudi za paraolimpijske igre.

Medtem ko Mednarodni olimpijski komite (Mok) dovoljuje športnikom iz Rusije in Belorusije, da tekmujejo kot nevtralni posamezniki, tako kot na olimpijskih igrah v Parizu leta 2024, pa prepušča mednarodnim zvezam posameznih športov proste roke, ali bodo to pravilo uporabile na svojih kvalifikacijskih tekmovanjih.

Fis, krovna svetovna zveza za zimske športe, kot so alpsko smučanje, smučarski skoki, tek na smučeh in nordijska kombinacija, se je zdaj odločilo proti temu.

To pomeni, da bo na olimpijskih igrah februarja 2026 verjetno sodelovalo le majhno število športnikov iz omenjenih držav. Mednarodna drsalna zveza (Isu) Rusom dovoljuje tekmovanje v umetnostnem drsanju, hitrostnem drsanju in drsanju na kratke proge pod določenimi pogoji za kvalifikacijska tekmovanja.

Krovne zveze so prepovedale tekmovanje v bobu, skeletonu in sankanju na olimpijski ledeni stezi v Cortini. Po podatkih krovnega organa Ibu tudi v biatlonu ne bo nevtralnih športnikov. Rusija in Belorusija imata prav tako prepoved za ekipne športe.

Ozadje sankcij proti Rusiji in Belorusiji je agresivna vojna proti Ukrajini, ki traja že več kot tri leta. Mok je suspendiral tudi ruski olimpijski komite zaradi sprejetja štirih priključenih ukrajinskih regij Lugansk, Doneck, Herson in Zaporožje. Mok je to ocenil kot kršitev olimpijske listine.

Mednarodni paraolimpijski komite je konec septembra odpravil sankcije proti Rusiji in Belorusiji in na generalni skupščini sklenil, da bodo ruski športniki invalidi lahko na paraolimpijskih igrah v Milanu in Cortini d'Ampezzo marca 2026 tekmovali pod svojo zastavo. Končno odločitev o sprejemu pa sprejmejo krovne svetovne zveze, odgovorne za te športe.

Pod jurisdikcijo Fisa sodijo alpsko smučanje, tek na smučeh, smučarski skoki, nordijska kombinacija, deskanje na snegu in smučanje prostega sloga.

