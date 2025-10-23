Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

STA

Četrtek,
23. 10. 2025,
16.18

Fis sprejel dodatne ukrepe za varnost alpskih smučarjev

smuk trening | Foto Reuters

Foto: Reuters

Svet Mednarodne smučarske zveze (Fis) je na zasedanju v švicarskem Oberhofnu sprejel dodatne ukrepe za varnost alpskih smučark in smučarjev. Dodatni varnostni ukrepi so predvsem namenjeni najhitrejšim disciplinam v smuku in superveleslalomu, v celoti pa bodo stopili v veljavo v sezoni 2026/27, je na spletni strani zapisala Fis.

Ključni ukrepi vključujejo izvedbo podrobnega pregleda vseh prog za tekme in treninge v smuku, posodobitve varnostnih smernic na nacionalni in mednarodni ravni ter uvedbo obvezne uporabe zaščitne opreme, kot so denimo zračne blazine, kar velja za tekme in treninge.

Fis je uvedel program za krepitev varnostne kulture med športniki in trenerji ter potrdil načrt za izvajanje pravilnika o upravičenosti tekmovalcev, ki bo v veljavo v celoti stopil julija prihodnje leto.

Svet Fisa je ustanovil tudi posebne delovne skupine, ki bodo delovale pod vodstvom obeh glavnih direktorjev tekem za svetovni pokal Markusa Waldnerja in Petra Gerdola. Omenjene skupine bodo razvijale, preizkušale in predlagale nove rešitve za zviševanje varnostnih standardov v alpskem smučanju.

"Alpsko smučanje je tvegan šport. Izboljšanje varnosti športnikov je skupna odgovornost Fisa, nacionalnih smučarskih zvez, športnic in športnikov, trenerjev in organizatorjev. Fis se bo vedno zavzemal za najvišje varnostne standarde in spodbujal pozitivne spremembe v alpskem smučanju," je v zvezi s tem med drugim dejal predsednik Fisa Johan Eliasch.

Fis je okrepil tudi svojo vodstveno strukturo. Nekdanjega visokega predstavnika Mednarodnega olimpijskega komiteja (Mok) Marcusa Hausna so imenovali za vodjo predsedniških zadev in namestnika generalnega sekretarja. Nemec bo oba položaja zasedel 1. decembra letos.

