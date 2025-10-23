Ameriška alpska smučarka Mikaela Shiffrin ima v olimpijski sezoni 2025/26 visoke cilje, a po lanski hudi poškodbi previdno napoveduje vrnitev. Pričakuje, da bo boljša iz nastopa v nastop, piše avstrijska tiskovna agencija APA.

"V sezono se ne podajam z občutkom, da sem trenutno med najhitrejšimi smučarkami," je tri dni pred uvodom v sezono na ledeniku v Söldnu na spletni novinarski konferenci dejala smučarka, s 101 zmago v svetovnem pokalu tudi rekorderka.

Kot pravi, lahko o zmagi v skupnem seštevku svetovnega pokala trenutno le sanja, saj je tik pred sezono še vedno preveč nejasnosti. "Iz tekme v tekmo se moram izboljševati."

Kljub težavam ob začetku sezone pa je bila tekmovalka po čudovitem poletju dobro razpoložena. "Bila sem na nekaj razburljivih potovanjih, zelo veliko časa sem preživela z Aleksom (norveški zaročenec Aleksander Aamodt Kilde, op. STA). Malo sem bila na Norveškem, malo doma z družino."

Preizkusila se je tudi v petju. Foto: Guliverimage

Že maja pa je presenetila tudi na televiziji. Shiffrin, ki obožuje nastope Taylor Swift, je nastopila na ameriškem izboru pevskih talentov The Voice. "Srečala sem tudi Michaela Bubleja in Kelsea Ballerini ter z njima preživela nekaj časa," je povedala športnica, ki je v oddaji pela pesem Anne Nalick Breathe (2 AM). Nastop v šovu je opisala kot trenutek v življenju, ko te mora nekdo uščipniti, da veš, da je vse res.

"Udeležila sem se tudi nekaterih pripravljalnih taborov," je šaljivo začela Shiffrin razlago o svojih smučarskih obveznostih. Največ pozornosti je posvetila veleslalomu, kjer želi čim prej spet priti v stik s svetovnim vrhom, zaostanek pa je razumljiv.

V slalomu je ob koncu sezone že dokazala, da lahko užene vso konkurenco. Foto: Guliverimage

"Naredila sem velik napredek"

Forma še ni povsem taka, kot si jo želi. Lani se je grdo poškodovala na domačem veleslalomu 30. novembra v Killingtonu. Po več operacijah in zahtevnem okrevanju se je na smučišča vrnila na slalomu v Courchevelu, tik pred SP v avstrijskem Saalbach-Hinterglemmu.

V slalomu je ob koncu sezone že dokazala, da lahko užene vso konkurenco, v veleslalomu pa je bila daleč od najboljših. V Sestrieru je februarja ostala celo brez nastopa v drugi vožnji.

"Posvečala sem se obremenitvam, pa tudi hitrosti in taktiki," je pot vrnitve na poletnih treningih pojasnila Shiffrin. "Naredila sem velik napredek in zelo sem zadovoljna s trenutnim smučanjem. Obenem pa seveda vidim, da me čaka še kar nekaj dela, da se vrnem v stabilno in udobno območje."

Kot je povedala, je veliko vadila tudi na zdelanih progah s številnimi smučinami. Natančno ve, da je trenutno na veleslalomski lestvici zdrsnila na 31. mesto in jo vsaj v prvih vožnjah uvodnih tekem sezone čaka zahtevna podlaga.

