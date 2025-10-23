Nove slabe novice prihajajo iz italijanskega smučarskega tabora pred olimpijsko sezono. Po Federici Brignone in Marti Rossetti se je na seznamu poškodovanih znašla še Marta Bassino. Devetindvajsetletnica je na sredinem treningu padla, si zlomila levo golenico in bila isti dan že operirana. Dan pozneje so iz italijanske zveze sporočili, da jo čaka od štiri do šest mesecev rehabilitacije, tako da bo morala izpustiti domače olimpijske igre.

Le nekaj dni pred začetkom nove sezone svetovnega pokala iz Italije prihajajo nove slabe novice. Med sredinim treningom na Južnem Tirolskem se je poškodovala še Marta Bassino, ki ji je v Val Senalesu zdrsnilo. Po informacijah Italijanske smučarske zveze (Fisi) je bilo takoj po padcu jasno, da se je 29-letnica poškodovala.

Bassino so sprva prepeljali v bolnišnico v Merano, kjer je rentgensko slikanje pokazalo lateralni zlom golenice leve noge. Da bi dodatno ocenili obseg poškodbe, so opravili še CT-pregled, ki pa na srečo Italijanke ni pokazal dodatnih poškodb.

Pri Fisi so v sredo zapisali, da bodo Marto že v kratkem operirali v Milanu, Italijani pa so upali, da bi kljub zahtevni poškodbi lahko nastopila na februarskih olimpijskih igrah.

A dan po poškodbi so zahodni sosedi potrdili črne napovedi. Fisi je zapisal, da je Bassino že v sredo pozno zvečer sicer uspešno prestala operacijo, a da jo zdaj čakajo vsaj štirje meseci rehabilitacije, tako da bo najverjetneje izpustila celotno sezono.

Leta 2021 je osvojila veleslalomski kristalni globus. Foto: AP / Guliverimage

Šest veleslalomskih zmag, kristalni globus, naslov svetovne prvakinje ...

Za Bassino je sicer ena slabših sezon svetovnega pokala, saj ni našla stika z najboljšimi, v družbi katerih je bila pred tem. Italijanka, ki se najbolje znajde na veleslalomskih in superveleslalomskih tekmah, je tridesetkrat stala na stopničkah svetovnega pokala. Sedemkrat je zmagala, šestkrat v veleslalomu. Leta 2021 je osvojila mali veleslalomski globus.

Pohvali se lahko tudi z dvema naslovoma svetovne prvakinje, leta 2021 je zlato osvojila na paralelni tekmi, leta 2023 pa je postala svetovna superveleslalomska prvakinja.

Leta 2023 je postala superveleslalomska svetovna prvakinja. Foto: Guliverimage

Do poškodbe Bassino je prišlo le teden dni po poškodbi Rossetti, ki je morala prečrtati olimpijsko sezono, poškodba pa pesti tudi zvezdnico Federico Brignone.