Petek,
17. 10. 2025,
15.30

poškodba slalom alpsko smučanje Marta Rossetti Federica Brignone

Nov udarec za italijansko smučanje

Marta Rossetti si je poškodovala koleno in končala olimpijsko sezono

Marta Rossetti | Marta Rossetti | Foto Guliverimage

Marta Rossetti

Foto: Guliverimage

Za italijansko smučarko Marto Rossetti se je olimpijska sezona končala, še preden se je zares začela. Natrgala si je kolenske vezi in poškodovala meniskus. Še naprej ni jasno, kdaj bo za vrnitev na sneg pripravljena njena rojakinja Federica Brignone.

Šestindvajsetletna Marta Rossetti je ob koncu prejšnje sezone z osmim mestom na slalomu v Aareju dosegla enega svojih najboljših dosežkov v svetovnem pokalu. Lep obet in motivacija za olimpijsko sezono za to specialistko za slalom. A se je zanjo sezona že končala, na treningu v Schnalstalu si je namreč natrgala križno vez in poškodovala meniskus. Čakata jo operacija in večmesečno okrevanje. 

Njena devet let starejša rojakinja Federica Brignone, ki je v pretekli sezoni osvojila veliki kristalni globus ter malega v smuku in veleslalomu, pa se je aprila poškodovala na italijanskem državnem prvenstvu. Takoj je bilo jasno, da bo okrevanje po grdem zlomu noge dolgotrajno. Nedavno je sporočila, da ne ve, kdaj bo spet lahko smučala. Nastop na februarskih domačih olimpijskih igrah se zdi vse manj verjeten.

