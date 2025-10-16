Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
M. P.

Četrtek,
16. 10. 2025,
18.10

smuk Cyprien Sarrazin alpsko smučanje

Četrtek, 16. 10. 2025, 18.10

19 minut

Francoski smučar deset mesecev po padcu še ni povsem okreval

"Skoraj sem umrl," se spominja Cyprien Sarrazin, a bi rad spet tekmoval

M. P.

Cyprien Sarrazin se je resno ponesrečil na treningu smuka decembra lani v Bormiu. Foto Guliverimage

Cyprien Sarrazin se je resno ponesrečil na treningu smuka decembra lani v Bormiu.

Foto: Guliverimage

Skoraj deset mesecev po grozljivem padcu na treningu smuka v Bormiu zmagovalec petih tekem svetovnega pokala Cyprien Sarrazin še naprej ne ve, ali bo še kdaj lahko tekmoval.

Saalbach Cyprien Sarrazin
Nekaj utrinkov s premiera filma je delil na Instagramu:

Cyprien Sarrazin je zmagal tudi na Streifu v Kitzbühelu. Foto: Guliverimage V ponedeljek je na premieri filma praznoval svoj 31. rojstni dan. "Skoraj sem umrl," se je obenem spomnil 27. decembra 2024. "V življenju imamo samo enega jokerja in jaz sem ga takrat izkoristil." Okrevanje poteka še naprej. Pravi, da je nekje na 50 odstotkih v primerjavi s časom pred padcem. "Še danes ne vonjam prek leve nosnice. A to ni taka težava. Glavna težava so kolena, ki so v slabem stanju." Še bi rad smučal in tekmoval. "Vsekakor se želim vrniti in biti spet deležen teh občutkov. A rad bi se vrnil stoodstotno pripravljen." Priznava pa, da je najbolj pomembno, da nima nobenih dolgoročnih posledic. "Velika sreča je, da sem danes tukaj brez večjih dolgoročnih posledic padca."

Cyprien Sarrazin
Cyprien Sarazzin, Bormio
Cyprien Sarazzin, Bormio
smuk Cyprien Sarrazin alpsko smučanje
