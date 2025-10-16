Skoraj deset mesecev po grozljivem padcu na treningu smuka v Bormiu zmagovalec petih tekem svetovnega pokala Cyprien Sarrazin še naprej ne ve, ali bo še kdaj lahko tekmoval.

Cyprien Sarrazin Foto: Guliverimage Francoski specialist za hitre discipline Cyprien Sarrazin je grdo padel na treningu v Bormiu konec lanskega decembra. Huje si je poškodoval kolena in glavo (hematom), bil v umetni komi, zatem je imel še težave z vidom in vohom. Po skoraj desetih mesecih je ta teden spet videl svoje prijatelje in obenem tekmece, Marca Odermatta, Dominika Parisa, Aleksandra Aamodta Kildeja in Vincenta Kriechmayrja. Na Dunaju so se zbrali na premieri dokumentarnega filma Zvezde smuka. Pravijo, da je eden najbolj čustvenih delov filma prav prikaz Sarrazinovega padca, boja za njegovo življenje in okrevanja. Sam si je svoj padec šele zdaj ogledal v celotni, prej je vedno pogledal stran. Zahvalil se je domačim, da so mu v dneh in tednih po padcu stali ob strani. "Sam se groznih trenutkov po padcu ne spomnim. Izkusila jih je moja družina. Težje je bilo njim, kot pa meni."

Nekaj utrinkov s premiera filma je delil na Instagramu:

Cyprien Sarrazin je zmagal tudi na Streifu v Kitzbühelu. Foto: Guliverimage V ponedeljek je na premieri filma praznoval svoj 31. rojstni dan. "Skoraj sem umrl," se je obenem spomnil 27. decembra 2024. "V življenju imamo samo enega jokerja in jaz sem ga takrat izkoristil." Okrevanje poteka še naprej. Pravi, da je nekje na 50 odstotkih v primerjavi s časom pred padcem. "Še danes ne vonjam prek leve nosnice. A to ni taka težava. Glavna težava so kolena, ki so v slabem stanju." Še bi rad smučal in tekmoval. "Vsekakor se želim vrniti in biti spet deležen teh občutkov. A rad bi se vrnil stoodstotno pripravljen." Priznava pa, da je najbolj pomembno, da nima nobenih dolgoročnih posledic. "Velika sreča je, da sem danes tukaj brez večjih dolgoročnih posledic padca."