"Cyprien je pri zavesti in trenutno ostaja pod nadzorom na oddelku za nevrološko intenzivno nego," je javnosti sporočil Stéphane Bulle, zdravnik francoske ekipe. Sarazzin je pri padcu na današnjem treningu utrpel subduralni hematom (zbiranje krvi med zunanjo in srednjo možgansko ovojnico), zato bo že danes v Italiji operiran.

"V dogovoru z italijanskimi kirurgi smo se odločili, da danes zvečer operiramo Cypriena, da bi drenirali hematom," je še sporočil Bulle. Jasno je, da francoskega tekmovalca jutri ne bo na štartu tretjega smuka sezone svetovnega pokala, prav v Bormiu pa bi 30-letnik branil lansko zmago.

Sarazzin je danes izgubil nadzor nad smučmi na neravni podlagi, vrglo ga je v zrak, nato se je še dvakrat odbil na trdi in ledeni stezi, preden je silovito treščil v oblazinjeno zaščitno ogrado. Proga je zelo ledena in zahtevna, je priznal tudi najhitrejši smučar petkovega treninga, Švicar Stefan Rogentin, Sarazzinov reprezentančni kolega Nils Allegre pa je bil jezen na prireditelje klasičnega smuka.

"Moje mnenje je jasno, prireditelji ne znajo pripraviti strmine. V Kitzbühlu jo znajo in je spektakularna. Tukaj pa je samo nevarna in to ni spoštljivo do nas tekmovalcev," se je jezil v pogovoru za televizijo Eurosport. "Ne zaslužijo si gostiti olimpijskih iger," je še dodal.

Bormio bo leta 2026 prizorišče večine tekem v alpskem smučanju na olimpijskih igrah, ki jih gostita Milano in Cortina d'Ampezzo.

Jutrišnji moški smuk v Bormiu se bo začel ob 11.30.

