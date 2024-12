Grd padec Francoza v Bormiu

V Bormiu bodo alpski smučarji ta konec tedna opravili še z zadnjima preizkušnjama v tem koledarskem letu. Na drugem in hkrati zadnjem uradnem treningu pred sobotno tekmo je s progo najhitreje opravil Kanadčan Alexander Cameron, 53 stotink je za njim zaostal Švicar Stefan Rogentin, tretje mesto pa je osvojil Avstrijec Stefan Babinsky. Edini, ki je kanadskim smučarjem še zaostal manj kot sekundo, je bil Švicar Franjo Van Allmen (+0,98). Vodilni v smukaškem seštevku Švicar Marco Odermatt je bil enajsti (+1,55).

Francoz Cyprien Sarrazin, ki je bil najhitrejši na prvem treningu in tudi na smuku v Bormiu v lanski sezoni, drugega preizkusa proge ni dokončal, potem ko je v spodnjem delu grdo padel, nekaj časa ga je premetavalo po zraku in progi, nato pa je z veliko hitrostjo pristal v zaščitnih ograjah. S prizorišča so ga v bolnišnico odpeljali s helikopterjem, nekateri mediji ob tem poročajo, da naj bi ob padcu tudi izgubil zavest.

Foto: Guliverimage

V soboto bo v Bormiu na sporedu smuk (11.30), v nedeljo pa ob isti uri še superveleslalom.

