Četrti moški veleslalom tekmovalne zime 2024/2025 je gostila La Villa v Alti Badii. Na progi Gran Risa je Žan Kranjec že petkrat osvojil tretje meto. Tokrat je prvo vožnjo odsmučal zadržano in je v cilj prišel z zaostankom 80 stotink za vodilnim Filipom Zubčićem. Bil je osmi. V finalu je bil bolj agresiven, a je na zdelani progi v zgornjem delu naredil eno napako. A delali so jih tudi drugi in napredoval je na končno sedmo mesto. Še petič je na tej veleslalomski tekmi zmagal Marco Odermatt. Z drugim mestom, svojimi prvimi stopničkami, je presenetil Leo Anguenot. Tretji je bil Alexander Steen Olsen, Zubčić pa na koncu četrti. V ponedeljek bo v Alti Badii še slalom.

Filip Zubčić je bil najhitrejši na prvem veleslalomu v Alti Badii. Foto: Reuters Srebrni olimpijec Žan Kranjec, edini slovenski smučar na tekmi, prvega nastopa na progi Gran Risa ni opravil, kot zna, predvsem v zgornjem delu je smučal preveč zadržano in izgubil več kot pol sekunde. Spodnji del je bil na sicer precej načeti progi, kjer je smuči zelo treslo, nekaj boljši in skozi cilj je prišel z zaostankom 80 stotink za vodilnim. To je bil Filip Zubčić. Hrvat je imel pred to tekmo le tri zmage na tekmah svetovnega pokala, zadnjo izpred skoraj štirih let. So bile pa razlike po prvi vožnji med prvimi štirimi zelo majhne: Norvežan Alexander Steen Olsen za Zubčićem zaostaja pet stotink, Švicar Marco Odermatt 19, Norvežan Henrik Kristoffersen pa 29 stotink.

Žan Kranjec Foto: Guliverimage Pred Kranjca so se nato uvrstili še Norvežan Timon Haugan s številko 16, povratnik po poškodbi Avstrijec Marco Schwarz (+0,69) in Norvežan Atle Lie McGrath (+0,72). Slednji je nastopil s številko 15 in bi bil lahko še kakšno mesto višje, a je nekaj vrat pred ciljem naredil večjo napako. Že tako zahtevna proga v La Villi tokrat pa še s številnimi grbinami z višjimi številkami res vrhunskih nastopov nato ni več dopuščala. Tudi Lucas Pinheiro Braathen, ki od te sezone nastopa za Brazilijo, je s številko 21 zaostal sekundo in 69 stotink ter bil 18. Presenetil je samo Francoz Leo Anguenot, ki je za Kranjcem zaostal samo štiri stotinke. Še nikoli ni bil v prvi deseterici.

Alta Badia, veleslalom (m):



1. Marco Odermatt (Švi) 2:31,45

2. Leo Anguenot (Fra) +0,85

3. Alexander Steen Olsen (Nor) +0,88

4. Filip Zubčić (Hrv) +0,94

5. Timon Haugan (Nor) +1,03

6. Atle Lie McGrath (Nor) +1,25

7. Žan Kranjec (Slo) +1,72

8. Alex Vinatzer (Ita) +1,94

9. Henrik Kristoffersen (Nor) +1,99

10. Thibault Favrot (Fra) +2,11

Najboljši trije v Alti Badii. Foto: Reuters V drugem teku so bili pogoji na progi še težji in le redki so jo odpeljali brez napake. Najbolje najboljši smučar zadnjih let Odermatt, ki je s prvim časom finala prišel do svoje 41. zmage v svetovnem pokalu, že pete na Gran Risi. Večkrat je to veleslalomsko tekmo dobil samo Marcel Hirscher, šestkrat. Bil je 85 stotink hitrejši od na koncu drugega Anguenota, ki se je v ciljnem izteku kot mali otrok veselil prvega zmagovalnega odra. Manj kot sekundo sta zaostala samo še Steen Olsen in Zubčić, ki je s 16. časom druge vožnje s prvega nazadoval na četrto meto.

Žan Kranjec Foto: Reuters Tudi Kranjec je naredil eno veliko napako, a vseeno pridobil eno meto. Z zaostankom sekundo in 72 stotink je bil sedmi. Pet mest je v finalu izgubil Norvežan Henrik Kristoffersen in osvojil deveto mesto. Tako je izgubil prvo mesto v veleslalomskem seštevku. Zdaj ima točko več Odermatt, ki je po dveh odstopil dvakrat zmagal. Kranjec je z drugega nazadoval na četrto mesto, a zaostaja samo 32 točk.

V ponedeljek bo v Alti Badii še četrti moški slalom sezone.

Skupni seštevek v svetovnem pokalu (11/38)



1. Marco Odermatt (Švi) 540 točk

2. Henrik Kristoffersen (Nor) 419

3. Atle Lie McGrath (Nor) 322

4. Lucas Pinheiro Braathen (Bra) 239

5. Alexander Steen Olsen (Nor) 237

6. Loic Meillard (Švi) 234

7. Clement Noel (Fra) 200

8. Timon Haugan (Nor) 173

9. Žan Kranjec (Slo) 168

10. Filip Zubčić (Hrv) 150

...

26. Miha Hrobat (Slo) 91

52. Martin Čater (Slo) 48



Veleslalomski seštevek (4/9):



1. Marco Odermatt (Švi) 200 točk

2. Henrik Kristoffersen (Nor) 199

3. Alexander Steen Olsen (Nor) 189

4. Žan Kranjec (Slo) 168

5. Atle Lie McGrath (Nor) 160

6. Lucas Pinheiro Braathen (Bra) 139