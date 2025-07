Trije vodilni altcoini, ki so pripravljeni na dosego najvišjih rekordov vseh časov

Foto: XYZVerse

$XYZ želi doseči status G.O.A.T. – prvi vlagatelji pričakujejo velik donos

XYZVerse ($XYZ) je prinesel povsem nov koncept v nišo meme kovancev, saj združuje vznemirjenje, ki ga doživljamo ob spremljanju športa, s hitro energijo kriptovalut. Namenjen je strastnim oboževalcem nogometa, košarke, mešanih borilnih veščin (MMA) in e-športov. Gre za več kot le običajni žeton – gre za rastočo skupnost, ki je zgrajena okoli strasti do igre.

Z drznim ciljem Greatest of All Time (G.O.A.T.) XYZVerse meri višje kot povprečen meme kovanec. To so opazili tudi uporabniki, saj je nedavno prejel naziv najboljši nov meme projekt.

Kaj loči XYZVerse ($XYZ) od drugih? Ni kratkoročen trend. Ta projekt ima jasno časovnico in predano skupnost, osredotočeno na dolgoročno rast.

Žene ga športna miselnost. Žeton $XYZ je nastal kot ultimativni tekmec, pripravljen premagati konkurenco, in je na poti na zmagovalni oder s ciljem, da postane simbol tistih, ki živijo in dihajo šport in kripto.

$XYZ že kaže uspeh, še preden se je dobro uveljavil na trgu

Predprodaja $XYZ je v teku, kar omogoča dostop do žetona po posebni, predprodajni ceni.

Cena ob lansiranju na trg: 0,0001 USD

Trenutna cena: 0,003333 USD

Naslednja stopnja: 0,005 USD

Končni cilj: 0,02 USD

Po predprodaji bo žeton $XYZ dostopen na večjih centraliziranih in decentraliziranih borzah s ciljno ceno 0,10 dolarja. Če projekt zbere dovolj kapitala, bi lahko zgodnji vlagatelji dosegli donos do tisočkratne vrednosti glede na svoje vstopne vložke.

Do zdaj je bilo vloženih več kot 13 milijonov dolarjev, kar kaže močan interes trga. Pomembno je, da zavarovanje žetonov po nižji ceni v predprodaji ponuja potencial za višje donose ob lansiranju.

Povpraševanje po $XYZ narašča, kar spodbuja hitro napredovanje predprodaje. Zgodnji kupci si zagotovijo najnižje cene, kar povečuje njihove potencialne donose.

Pi Network: rudarjenje kriptovalut na telefonu – brez dodatne strojne opreme

Pi Network pretresa svet kriptovalut s tem, da rudarjenje omogoča vsakomur, ki ima pametni telefon. Platforma, ki so jo leta 2019 zagnali diplomanti univerze Stanford, uporabnikom omogoča rudarjenje Pi kovancev preprosto z vsakodnevnim prijavljanjem v aplikacijo. Za razliko od Bitcoina, ki zahteva specializirano strojno opremo in porabi ogromno energije, Pi uporablja energijsko učinkovit konsenzni algoritem, ki ne obremenjuje baterije ali porabe podatkov. Z nominacijo zaupanja vrednih stikov uporabniki ustvarijo mrežo preverjenih članov, ki skupaj tvorijo globalni graf zaupanja in zavarujejo omrežje brez ogromne računske moči.

S svojo uporabniku prijazno zasnovo in poudarkom na družbeno usmerjeni kriptovaluti ima Pi Network potencial, da demokratizira digitalni denar. Njegova inovativna uporaba Stellarjevega konsenznega protokola omogoča varne in učinkovite transakcije. Ko projekt preide v fazo odprtega omrežja, bo možnost prenosa izrudarjenega Pi na blockchain dodatno povečala njegovo privlačnost. V trenutnem tržnem ciklu, kjer sta energetska učinkovitost in dostopnost ključna trenda, Pi izstopa v primerjavi z energijsko potratnimi kovanci, kot je Bitcoin. Čeprav je še vedno v razvoju in ni uvrščen na večje borze, njegova rastoča skupnost in edinstven pristop projekt postavljata med tiste, ki jih velja spremljati.

Hyperliquid prinaša hitrost in prihranke v decentralizirano trgovanje

Hyperliquid je svež igralec v svetu decentraliziranih financ (DeFi). Zasnovan je za hitrejšo in učinkovitejšo uporabo DeFi aplikacij. Ima svojo edinstveno verigo blokov, ki je bila od začetka ustvarjena z namenom hitrosti in razširljivosti. Uporablja poseben sistem, imenovan HyperBFT, ki omogoča hitre in varne transakcije. Ena izmed njegovih najbolj privlačnih lastnosti je odprava provizij za transakcije (gas fees), kar pomeni, da je trgovanje dostopnejše za vse uporabnike.

Hyperliquid se osredotoča na trgovanje s perpetual futures (stalnimi terminskimi pogodbami) neposredno na svoji verigi blokov. Za razliko od številnih drugih platform hrani vse zapise o trgovanju na verigi, kar povečuje preglednost in varnost. Ekipo, ki stoji za projektom, sestavljajo strokovnjaki z vrhunskih univerz ter iz priznanih tehnoloških in finančnih podjetij, kar kaže na močno zavezanost inovacijam. V današnjem trgu, kjer uporabniki iščejo hitrejše in cenejše načine trgovanja, Hyperliquid izstopa. Njegovo trgovanje brez provizij in z visoko hitrostjo ga lahko postavi med privlačnejše izbire v primerjavi z drugimi kovanci. Z rastjo DeFi prostora tehnologija in vizija Hyperliquida projektu zagotavljata obetavno prihodnost v svetu kriptovalut.

PI in HYPE sta obetavna, a XYZVerse (XYZ) izstopa s svojo kombinacijo športa in memov ter cilja na 20.000-odstotno rast kot gibanje, ki ga poganja skupnost. Za več informacij o XYZVerse (XYZ) obiščite:

Naročnik oglasnega sporočila je XYZVerse.