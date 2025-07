Upokojitve nekdanjih skakalnih upov se nadaljujejo. Za konec skakalne poti se je pri 23 letih, tako kot Slovenca Jan Bombek in Mark Hafnar, odločil tudi Avstrijec David Haagen. Štajerec je nekoč veljal za enega največjih talentov smučarskih skokov v državi, zdaj pa je tu prezgodnji konec kariere, poroča Kleine Zeitung.

"Vsako poglavje se enkrat konča. Nekateri so že vedeli, nekateri bodo izvedeli zdaj, da je zame prišel čas za konec kariere. Ne morem reči, da sem dosegel vse, kar sem si želel. Odločitev, da opustim nekaj, kar sem z veseljem počel zadnjih 17 let svojega življenja, ni bila lahka, a v zadnjih mesecih in letih se je nabralo vedno več stvari, ki so pripeljale do te odločitve," je Haagen zapisal na družbenem omrežju Instagram.

Na mladinskem svetovnem prvenstvu le za Tschofenigom, a ...

Največji uspeh je dosegel na mladinskem svetovnem prvenstvu 2022, kjer ga je premagal le Daniel Tschofenig, ki je v zadnji sezoni svetovnega pokala osvojil veliki kristalni globus.

Foto: Guliverimage

V mladinskih letih je Haagen osvojil skupno šest kolajn na svetovnih prvenstvih (2020–2022), tudi tri zlate – vse na (mešanih) ekipnih tekmah.

V svetovnem pokalu je debitiral pri 16 letih, a v vrh tega ni posegel. Točke je zbiral predvsem v celinskem pokalu in pokalu FIS, na najvišji ravni pa jih je osvojil pred štirimi leti v Rasnovu. Zadnji nastop v svetovnem pokalu je vknjižil januarja 2024, ko je na novoletni turneji v Bischofshofnu končal na 34. mestu.

