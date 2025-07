"Zbudili smo se v nedeljo, devetega marca, z novico, da bodo preiskali naše drese. Nato smo izvedeli, da bo šlo za preiskavo FIS, a ni minilo veliko dni, ko so povedali, da jo bo izvedlo neodvisno podjetje Quest," je direktor norveških smučarskih skokov Jan-Erik Aalbu najprej dejal za Nettavisen.

O profesionalnosti in strokovnosti preiskave ne dvomi, ga pa moti dolgotrajnost postopka: "V resnici so od tega minili že več kot štirje meseci. Ne bom rekel, da sem presenečen, ampak čudno se mi zdi, da vse skupaj traja tako dolgo. Zdaj smo že sredi julija in ne vem, kdaj bomo dobili odgovor. Kolikor jaz vem, nismo prejeli nobenih obvestil. Imamo odvetnike, ki spremljajo primer. Mislim, da bi izvedel, če bi bilo kaj novega. Iz medijev sicer ves čas dobivam sporočila, da bomo odgovor dobili ta teden, ampak to nikoli ni držalo. Vse skupaj je bila le nesmiselna govorica."

Jan-Erik Aalbu si želi, da bi bil epilog preiskave že znan. Foto: Guliverimage

Norvežani so se na domačem nordijskem svetovnem prvenstvu v Trondheimu znašli pod plazom kritik, potem ko so jih dobili pri manipulaciji s skakalnimi dresi, kar je bilo dokumentirano tudi z videom.

Marius Lindvik in Johan Andre Forfang sta bila nemudoma izključena iz tekmovanj do konca sezone, naknadno pa je Mednarodna smučarska zveza FIS prižgala rdečo luč še Robinu Pedersenu, Kristofferju Eriksenu Sundalu in Robertu Johanssonu.

Negotovost pred začetkom poletne sezone

Norvežani se ne glede na vse pripravljajo na olimpijsko sezono, vse bližje pa je tudi datum prve tekme poletnega Grand Prixa. Med 8. in 10. avgustom bodo aktivni najboljši skakalci, Norvežani pa še zdaj ne vedo, kdo iz njihovih vrst bo imel pravico nastopa in kdo ne.

Marius Lindvik še ne ve, ali bo lahko nastopil na prvi tekmi poletnega Grand Prixa ali ne. Foto: Guliverimage

"Mislim, da je to precej žalostno, ker je to za športnike zelo naporno. Še vedno čakajo na epilog preiskave. Pripravljamo se, kot da bosta lahko nastopila. Če ne bosta smela, potem mora obstajati nova odločitev oziroma kazen. Pričakujem, da bomo odločitev dobili pred poletnim Grand Prixom. Ni nujno, da se to zgodi, a pričakujem, da se bo," je Aalbu imel v mislih Lindvika in Forfanga.

Aalbu opozarja, da je norveško skakanje že občutilo posledice: "Iskreno verjamem, da je norveško smučarsko skakanje že prejelo dovolj ostro kazen. Izključeni smo bili na Holmenkollnu, v Vikersundu, Planici in Lahtiju. In naj nihče ne misli, da tega pri nas nismo občutili."

Samorefleksija in kritika FIS

Ob tem direktor priznava tudi napake na njihovi strani: "Naredili smo nekaj, kar ni bilo dobro, in iz tega se moramo nekaj naučiti." A hkrati opozarja na sistemske težave: "Pomembno je tudi poudariti, da izvajanje pravil FIS ni bilo dovolj dobro. Zaradi tega športniki iščejo načine, kako pravila zaobiti. Ko pa imaš sistem, v katerem niso vsi obravnavani enako in mu ne moreš zaupati, nastanejo težave."