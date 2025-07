Zmešnjava glede selektorskega mesta: legendarni skakalec podal resnico

Njegovo ime je sinonim za uspehe v smučarskih poletih, a češki skakalci ne bodo trenirali pod vodstvom Jaroslava Sakale, ki je vrsto let deloval tudi v Sloveniji. Sin Filip, športni direktor, pojasnjuje, kakšno vlogo ima njegov oče v novi strukturi češke reprezentance.

Aprilskega sporočila Češke smučarske zveze, v katerem so omenili imenovanje Jaroslava Sakale, so se mnogi razveselili kot novice, da legendarni letalec prevzema vodenje reprezentance. A kot se je izkazalo, so bila pričakovanja napačna. Sakala namreč ni glavni trener češke skakalne reprezentance, kar je dal zdaj jasno vedeti.

"Prejel sem približno petsto čestitk ob imenovanju za selektorja. A jaz to nisem," je povedal Sakala starejši za portal Skoky.net. Nekdaj svetlolasi in dolgolasi češki skakalec se je v smučarskih skokih zapisal z zlatimi črkami. V Planici leta 1994 je spisal posebno zgodbo, ki ima zanj največjo težo v skakalni karieri. Poletel je namreč do zlate medalje na svetovnem prvenstvu v poletih.

Kaj torej v resnici počne nekdanji svetovni prvak v smučarskih poletih? Njegovo vlogo je za poljski portal Skijumping.pl pojasnil njegov sin Filip Sakala, ki zaseda funkcijo športnega direktorja pri češki zvezi: "Jaroslavovi nalogi sta nadzor in podpora našim domačim trenerjem. V češkem sistemu se od trenerjev pričakuje več kot zgolj prisotnost ob športnikih. Potreboval sem nekoga, ki jim bo stal ob strani, jim olajšal delo in povečal njihovo učinkovitost. Želimo si ustvariti močno, povezano ekipo z jasnim skupnim ciljem. Verjamem, da lahko Jaroslav pomaga zagotoviti stabilnost in prispeva k vrnitvi Češke med najboljše reprezentance."

Trenerska struktura je zdaj razdeljena tako: Romana Koudelko, ki občasno trenira tudi s Poljaki, vodi Lukáš Hlava, fizioterapevt je Daniel Švec. Žensko ekipo vodita Dominik Ďurčo in Jaroslav Šimek, skupino B izkušeni Radek Židek, za mladince skrbi František Vaculík, za najmlajše pa Jakub Sucháček.

Do konca pretekle sezone je bil na čelu češke izbrane vrste slovenski strokovnjak Gaj Trček.