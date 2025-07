Pri Adidasu so se odločili, da bodo prihodnjo sezono kljub turbulentnim zadnjim mesecem podprli norveške smučarske skoke. Kot pravijo, verjamejo, da bodo kadrovske spremembe, do kateri je prišlo po aferi s skakalnimi dresi, zagotovile ustrezne standarde integritete in sledenje poštenemu športu.

Po večinoma slabih novicah iz norveškega skakalnega tabora, ki so bile posledica razkritja manipulacije z dresi na domačem nordijskem svetovnem prvenstvu, so zdaj Vikingi sporočili tudi dobro. Pri blagovni znamki Adidas so se odločili podpreti norveške smučarske skoke in začeli sodelovanje z reprezentanco.

"Čeprav nismo bili del preteklosti ekipe, imamo zaupanje v njeno prihodnost"

"Navdušen sem, da lahko začnemo partnerstvo s skakalno reprezentanco Norveške smučarske zveze. Veselimo se, da bomo športnike nacionalne ekipe opremili z najboljšimi izdelki in da bodo naše ikonične tri črte postale še bolj izrazite na nekaterih največjih zimskih športnih prizoriščih na svetu. Čeprav nismo bili del preteklosti ekipe, imamo zaupanje v njeno prihodnost. Spremembe, ki so jih vpeljali tako v smučarski zvezi kot v vodstvenih organih tega športa, bodo zagotovile najvišje standarde integritete in poštenega športa – vrednot, ki jih kot blagovna znamka pričakujemo in za katere se zavzemamo. Veselimo se podpore smučarski skakalni ekipi in njihove poti do zimskih olimpijskih iger prihodnje leto," je za uradno spletno stran norveške skakalne reprezentance dejal izvršni direktor Adidasa Bjørn Gulden.

Foto: Guliverimage

Športni direktor Jan-Erik Aalbu se novemu sponzorju zahvaljuje za zaupanje v teh težkih časih in dodaja: "To zaupanje si bomo morali zaslužiti, tako z načinom dela kot z načinom, kako predstavljamo naš šport. Ta sporazum je za nas izjemno pomemben, kratkoročno in dolgoročno. Okrepil nas bo s športnega vidika, nam dal večjo prepoznavnost in pomagal dvigniti celotno ekipo, od športnikov do podpornega osebja."