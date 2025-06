Nordijsko svetovno prvenstvo v Trondheimu se je preteklo zimo iz zabave prelevilo v pravo nočno moro za Vikinge. Prirejanje skakalnih dresov je prišlo v javnost in močno očrnilo njihov tabor. Trenerji in del trenerskega štaba so izgubili službo, Johann Andre Forfang in Marius Lindvik pa sta bila začasno suspendirana.

Oba sta takrat trdila, da ne bi nikoli zavestno oblekla prirejenega dresa, vse od takrat pa prav veliko o aferi še nista govorila, saj preiskava še traja. Je pa Forfang pred dnevi spregovoril za norveški TV2.

"To je bilo verjetno najtežje obdobje mojega življenja, tega ne bom skrival. Za menoj je težko obdobje in veliko psihičnih obremenitev. Zagotovo je to precej vplivalo name," je dejal 29-letni smučarski skakalec.

Več preizkušenj na kupu

A ne le afera, v Norvežanovem življenju se je v zadnjem času nakopičilo veliko stresnih trenutkov. Malo pred božičem je izvedel, da ima oče raka, ki se je razširil po telesu, s partnerko sta ob tem prenavljala hišo in odštevala dneve do rojstva otroka.

"Zgodilo se je veliko stvari. Težko je reči, kaj je bilo najtežje, verjetno kar seštevek vsega skupaj." Foto: Guliverimage

"Zgodilo se je veliko stvari. Težko je reči, kaj je bilo najtežje, verjetno kar seštevek vsega skupaj. Hiša, otrok in oče, ki se bori z rakom. Težko je," pravi Forfang in ob tem poudarja pomembnost partnerke Kristin, s katero sta se pred tremi tedni razveselila sina.

"Imam čudovito dekle in partnerko, zdaj pa tudi mati najinega otroka. Preprosto ona," je odgovoril na vprašanje, kdo mu je v zadnjem času pri vseh preizkušnjah najbolj pomagal.

Želi si, da bi čim prej dobili epilog preiskave in lahko šli naprej. "Pripravljen sem na prihodnost in na ustvarjanje novih čudovitih trenutkov na skakalnicah."