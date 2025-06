Slovenski skoki z novim sistemom, Ljubno z ambicijo velikanke: kako rešujejo najuspešnejšo zimsko panogo

Slovenski smučarski skoki se soočajo s padcem števila tekmovalcev, rastočimi stroški in pritiski FIS, a obenem vstopajo v olimpijsko sezono z visokimi cilji in jasnimi rešitvami. Medtem ko Planica pripravlja zgodovinski korak za ženske skoke, bi lahko Ljubno postalo dom 160-metrske velikanke. V ozadju smučarskih skokov so nova struktura reprezentanc, vseslovenski projekt za začetnike in boj za prihodnost prepoznavne zimske panoge pri nas.

Zadnje leto je bilo burno, priznava predsednik zbora za skoke in nordijsko kombinacijo Borut Meh. Slovenski skakalci so po začetnih težavah eksplodirali na nordijskem svetovnem prvenstvu v Trondheimu in svetovnima rekordoma v poletih v režiji Domna Prevca in Nike Prevc v Planici oziroma Vikersundu, naša mlada šampionka pa je pokorila vse tekmice tudi v svetovnem pokalu, na ženski novoletni turneji (turneja dveh večerov) in norveški turneji Raw Air. Vseeno pa številke ne lažejo: število tekmovalcev v panogi upada. Leta 2017 jih je bilo po sanjski sezoni legendarnega Petra Prevca 758, danes je številka padla na 599.

Trije ključni projekti, ki naj bi rešili prihodnost slovenskih skokov

Glavni cilj, pravi Gorazd Pogorelčnik, vodja panoge, je ostati v svetovnem vrhu. A to ne gre brez trdnih temeljev. Zagnali so tri ključne projekte: povečanje števila začetnikov (projekt Vita v osnovnih šolah), zmanjšanje osipa pri prehodih iz osnovne v srednjo šolo (s trenažnim centrom v Velenju) ter ohranitev tekmovalcev pri prehodu iz mladinskih v članske vrste. Z novimi ekipami – moško C reprezentanco za pokal FIS in žensko ekipo B – želijo perspektivnim skakalcem omogočiti optimalne pogoje, da jih ne izgubijo pri 21 letih, kot se je to pogosto dogajalo doslej in kar je rak rana tudi v drugih reprezentancah po svetu.

Gorazd Pogorelčnik je postavil sistem, za katerega upajo, da bo prinesel pozitivne učinke. Foto: Aleš Fevžer

Proračun rekordno visok, a še vedno premalo za varno prihodnost

Finančna plat zgodbe ostaja zahtevna. Proračun nordijske družine je prvič presegel 3,5 milijona evrov – 60 odstotkov morajo zagotoviti sponzorji, preostalih 40 odstotkov mora priskrbeti ekipa Pogorelčnika, da predstavi ustrezne programe za državo. Klubi letno po kriterijih prejmejo 250 tisoč evrov. Meh ob tem poudarja, da sezona 2025/26 finančno sicer že stoji, a so pogajanja za prihodnost že v teku. Vendarle so v zimskih športih sponzorske pogodbe velikokrat vezane na olimpijsko obdobje. In ker je naslednja olimpijska, bo v prihodnjem letu veliko dela, da se zagotovijo sredstva za nadaljnje nemoteno delo v slovenskih skokih.

Ljubno ostaja v koledarju, želja 160-metrska velikanka

Na mednarodni ravni je vodstvu slovenske skakalne družine uspelo preprečiti, da bi tekma na Ljubnem zaradi vse večjega pritiska združevanja moških in ženskih tekem na enem prizorišču izpadla iz programa Mednarodne smučarske zveze (FIS). V naslednjih dveh letih bodo skoki tako še pod Rajhovko, glede prihodnosti pa vlada negotovost. Zato pa imajo v Savinjski dolini ambiciozen projekt: izgradnja 160-metrske velikanke, ki bi bila zadnja možna trenažna skakalnica in bi omogočala tudi poletne treninge. Klub, občina in Smučarska zveza Slovenije so si enotni: projekt mora postati vseslovenski, z vključitvijo evropskih sredstev. Trenutno je vse skupaj še v fazi ideje, a upajo, da bo ta realizirana.

Foto: Atelje S

Planica z zgodovinsko priložnostjo za ženske in novo kandidaturo

Tudi Planica se pripravlja na nov mejnik. Že prihodnjo sezono bo na Letalnici bratov Gorišek gostila žensko tekmo svetovnega pokala, leta 2028 pa bi radi vključili dekleta v program svetovnega prvenstva v poletih. Vodstvo panoge prav tako podpira kandidaturo Planice za nordijsko svetovno prvenstvo 2031, ki bi panogi prineslo nov zagon in sredstva, poudarja Meh: "Izkupiček od prejšnjega prvenstva še danes koristi klubom."

Borut Meh poudarja, da podpira kandidaturo za nordijsko svetovno prvenstvo v Planici za leto 2031. Foto: Boštjan Podlogar/STA

Ambicije za olimpijsko sezono ostajajo visoke

In kakšni so cilji za prihodnjo zimo, ki bo imela zaradi olimpijskih iger v Cortini d'Ampezo in Milanu – skakalne tekme bodo na novih skakalnicah v Predazzu (septembra naj bi bila v sklopu poletnega Grand Prixa generalka)? Ambicije reprezentance ostajajo visoke. Moški merijo na 12 posamičnih stopničk v svetovnem pokalu, ženske na osem. Na olimpijskih igrah želijo poseči po vsaj treh medaljah. Pri moških je v ciljih zapisana medalja na mix ali super team, pri dekletih zaradi Nike Prevc tudi posamična in povrhu vsega še na tekmi super team. Planica in svetovno prvenstvo v poletih ostajata prestižna cilja, kjer si želijo doseči uvrstitev med najboljše tri.

Cilji za moško A reprezentanco v sezoni 2025/26

Vrsta tekmovanja Načrtovani cilji A ekipa moški Olimpijske igre Do 5. mesta posamično; Do 3. mesta mix team ali super team Svetovni pokal 12-krat do 3. mesta posamično; trikrat do 3. mesta ekipno in super team Svetovno prvenstvo v poletih Do 3. mesta posamično; Do 3. mesta ekipno Novoletna turneja Do 5. in do 12. mesta Finale Planica Do 3. mesta posamično; Do 3. mesta ekipno

Cilji za žensko A reprezentanco v sezoni 2025/26