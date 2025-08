Poljski smučarski skakalci so se konec tedna merili na državnem poletnem prvenstvu v Wisli. Na individualni tekmi je vso konkurenco ugnal veteran Poljak Kamil Stoch, ki v zadnjih dveh sezonah svetovnega pokala ni imel veliko razlogov za zadovoljstvo. Je pa 38-letniku dodaten zagon in veselje dalo zadnje tekmovanje.

Na skakalnici Adam Malysz Hill (HS134) je vodil že po prvi seriji posamične preizkušnje, v finalu pa le potrdil naslov poljskega prvaka. Slavil je z dobrimi 11 točkami naskoka pred Aleksandrom Zniszczolom, tretji je bil še s točko zaostanka več David Kubacki, so zapisali na skijumping.pl.

Za Stocha, ki je zadnjič sodeloval na domačem poletnem državnem prvenstvu, je bil to tretji naslov posamičnega poljskega prvaka na plastiki. Pred tem je zmagal v letih 2011 in 2014. Več naslovov imata le še Adam Malysz (18) in Kubacki (7), tri naslove pa ima tokrat šesti Piotr Zyla.

Stoch je dan prej na tekmi državnega prvenstva v parih z mladim Szymonom Sarniakm zasedel drugo mesto, zmagala sta Zniszczol in Zyla.

V ženski konkurenci je poljska prvakinja postala Anna Twardosz.

Poljaki se bodo v tekmovalni ritem vrnili prihodnji teden, ko bo v Courchevelu prva tekma poletnega grand prixa. Med peterico trenerja Macieja Maciusiaka so Kubacki, Stoch, Pawel Wasek, Zniszczol in Zyla.