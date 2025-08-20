Na Poljskem na koruzno polje strmoglavil neznani predmet: "Gre za ruski bojni dron"

V torek zvečer je na koruzno polje v mestu Osiny v okrožju Łuków v poljski regiji Lubelszczyzna strmoglavil neznani predmet. Policija je na kraju dogodka našla zgorele kovinske in plastične ostanke. Po neuradnih informacijah, ki jih je pridobil poljski časopis Rzeczpospolita, gre najverjetneje za dron Šahed, kakršnega Rusija uporablja v vojni proti Ukrajini.

Policija je ob 2.22 zjutraj prejela prijavo o eksploziji. "Na koruznem polju je eksplodiral neznan predmet. Našli smo zgorele dele različnih velikosti, raztresene v radiju nekaj deset metrov," je povedal Marcin Józwik, tiskovni predstavnik policije v Łukówu.

Eksplozija je bila tako močna, da so bila razbita okna treh bližnjih hiš. Na srečo ni bil nihče poškodovan. Policija je območje zavarovala in zbira raztresene elemente.

Poveljnik državne gasilske službe v Łukówu Zenon Pisiewicz je dejal, da požara ni bilo treba gasiti. Spletna stran Łuków TV je objavila posnetek eksplozije.

🇵🇱 Na území Lublinského vojvodství došlo k pádu neznámého objektu, který explodoval v okrese Łuków na východě Polska. Podle předběžných informací při incidentu nikdo neutrpěl zranění.



📹 Na sociálních sítích se nyní objevilo video z kamerového systému - záběry pocházejí z polské… pic.twitter.com/LnXHxuV3AO — neČT24 (@42TCen) August 20, 2025

Vojska: Ni kršitve zračnega prostora

Poljsko operativno poveljstvo je sporočilo, da radarji sinoči niso zabeležili nobene kršitve poljskega zračnega prostora – ne z ukrajinske ne z beloruske strani.

"Informacije o najdenem predmetu, ki je po prvih ocenah lahko del starega motorja s propelerjem, so bile posredovane centru za zračne operacije. Na terenu so vse ustrezne službe, vključno z vojaško policijo, ki izvaja podrobno analizo. Aktivirane so bile tako zračne kot zemeljske iskalno-reševalne ekipe," je zapisano v izjavi.

Guverner: Za prebivalce ni nevarnosti

Lublinski guverner Krzysztof Komorski je povedal, da nihče ni bil poškodovan, so pa poškodovane tri stavbe. "Ni nevarnosti, vsi se lahko počutijo varne. Sevanje je bilo preverjeno in izmerjeno. Pristojne službe izvajajo preiskavo na kraju dogodka. Prebivalcem bomo zagotovili vso potrebno psihološko pomoč," je dejal Komorski. Dodal je, da bosta vojska in tožilstvo izvedla nadaljnje ukrepe.

Po neuradnih informacijah časopisa Rzeczpospolita bi lahko šlo za iranski brezpilotni letalnik tipa Šahed 131 ali 136.

Prejšnje kršitve poljskega zračnega prostora

Od začetka ruske invazije na Ukrajino 24. februarja 2022 je bil poljski zračni prostor kršen že večkrat.

Prvič se je to zgodilo 15. novembra 2022, ko je raketa – najverjetneje izstreljena z ukrajinskega ozemlja v poskusu obrambe pred ruskimi raketami – padla v Przewodów, prav tako v Lubelszczyzni.

Decembra 2023 je križarska raketa H-55, domnevno brez bojne glave, preletela večji del Poljske, preden je strmoglavila v gozd blizu Zamośća. Ministrstvo za obrambo je o odkritju razbitin poročalo le nekaj mesecev pozneje.

29. decembra 2023 je operativno poveljstvo sporočilo, da je tisto jutro v poljski zračni prostor z ukrajinske strani vstopil neidentificirani objekt, ki ga je radar spremljal, dokler signal ni izginil.

Nov incident se je zgodil 24. marca 2024, ko je ruska raketa dolgega dosega vstopila v poljski zračni prostor nad Oserdówom in tam ostala 39 sekund, preden ga je zapustila.