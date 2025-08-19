Ukrajinci razstrelili ruski vlak

Ukrajinske obrambne sile so napadle ruski tovorni vlak, ki je prevažal gorivo in avtomobile, poroča United24.

Ukrajina je uspešno izvedla vojaško operacijo in napadla ruski tovorni vlak, ki je prevažal gorivo in avtomobile. Kot je razvidno iz objavljenih fotografij, je vlak zajel ogenj, v zrak pa se je dvigal gost oblak dima. S to potezo so ukrajinske sile prekinile pomembno železniško povezavo Rusije z okupiranim Krimom.

❗️The moment of the attack on another 🇷🇺Russian fuel train on the Zaporizhia route pic.twitter.com/06kXTu3U9C — 🪖MilitaryNewsUA🇺🇦 (@front_ukrainian) August 19, 2025

Napad se je zgodil v regiji Zaporožje, 30 kilometrov od frontne črte. Petro Andrjuščenko, nekdanji svetovalec župana Mariupola, je sporočil, da po napadu ni ostalo ničesar več. Dokler železniške proge ne bodo obnovili, te poti ne bo mogoče uporabljati, kar pomeni, da bo Rusija prisiljena svoj tovor preusmeriti.

Napad na vlak je še ena v vrsti ukrajinskih operacij, usmerjenih proti ruski logistiki. Pred tem so ukrajinske zračne sile že uničevale mostove, s čimer so prekinile poti za prevoz vojaške opreme, zaradi česar je bila Rusija prisiljena preusmeriti vire v obnovo logističnih poti.