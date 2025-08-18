Ukrajinci predstavili raketo, ki lahko leti tudi precej dlje od Moskve #video

Medtem ko je svet v pričakovanju dogovora v Washingtonu in ko se izčrpane vojske borijo na fronti, je Ukrajina predstavila novo orožje – križarsko raketo, ki naj bi jo poimenovali flamingo in bi Kijevu končno lahko dala doseg in udarno moč, da zadene globoko v osrčje Rusije. Doseg rakete je kar tri tisoč kilometrov, kar pomeni, da lahko zadene tudi cilje daleč stran od Moskve in Sankt Peterburga.

Fotografije rakete flamingo je v nedeljo objavil fotoreporter agencije Associated Press, Ukrajinec Efrem Lukacki, skupaj z informacijo, da raketo serijsko proizvaja podjetje Fire Point.

Po prvih ocenah je raketa flamingo zelo podobna FP-5 podjetja Milanion, obrambnega podjetja s sedežem v Združenih arabskih emiratih. To je že prej oskrbovalo ukrajinske sile in pogosto vzpostavlja lokalno proizvodnjo svojih izdelkov v državah, ki redno kupujejo orožje.

Če flamingo res temelji na raketi FP-5, gre za križarsko raketo, ki leti s podzvočno hitrostjo. Flamingo je velika raketa s šestmetrskim razponom kril in težo šest ton, vključno z enotonsko bojno glavo. Z dosegom tri tisoč kilometrov bi lahko zadel tarčo kjerkoli v osrednji Rusiji – zlahka bi dosegel Moskvo, Sankt Peterburg ali celo del Sibirije.

Vladimir Putin se na oblasti drži tudi zato, ker mu je uspelo zaščititi bolj privilegirane Ruse – pogosto prebivalce Moskve in Sankt Peterburga – pred najhujšimi posledicami vojne. Vojaki, ki so bili v tako velikem številu ubiti in ranjeni na ukrajinskih linijah, so bili pogosto Tatari, Čečeni ali pripadniki drugih neruskih etničnih skupin iz revnih podeželskih območij – ali pa tujci iz Severne Koreje in drugih krajev. Uporabi nabornikov v boju so se Rusi večinoma izognili, Moskvo je napadlo le majhno število ukrajinskih brezpilotnih letal, glavni učinek pa so bile motnje v letih.

Flamingo bi lahko Rusiji zadal veliko bolečino

Flamingo bi to lahko spremenil in Putinovim osrednjim mestom povzročil enako uničenje, kot ga je rusko orožje povzročilo ukrajinskim mestom. Namerno razstreljevanje civilistov je vojni zločin, vendar bi Ukrajinci nedvomno lahko našli veliko pravih vojaških tarč, poroča časnik The Telegraph.

Rusija na Ukrajino izstreli na stotine dronov in s tem popolnoma preobremeni protizračno obrambo. Foto: omrežje X Težava je v tem, da je flamingo kot križarska raketa v bistvu le hitrejši brezpilotni letalnik. Kot vse brezpilotne letalnike ga bo relativno preprosto sestreliti, ruska zračna obramba – zlasti moskovska – pa je zelo zmogljiva. Da bi jih premagali, bodo morali Ukrajinci poslati veliko število flamingov skupaj s čim več drugimi izstrelki – vabami.

Da bi bile te realistične in bi prepričale Ruse, bodo morale biti čim hitrejše in na reaktivni pogon. Glavni znani primer hitre vabe na reaktivni pogon je ameriška miniaturna vaba, izstreljena iz zraka (MALD), ki jo lahko Ukrajina izstreli iz svojih sovjetskih lovcev MiG-29 ali zahodno dobavljenih lovcev F-16. MALD ima doseg več kot 900 kilometrov, zato bi lahko dosegel Moskvo.

Bi lahko Putinova podpora oslabela?

Če bi Ukrajinci lahko zbrali dovolj raket flamingo, MALD, drugih brezpilotnih letalnikov in sredstev za elektronsko bojevanje – in si morda olajšali pot z drugimi zvijačami, kot so napadi specialnih enot na ruske radarje protizračne obrambe –, bodo morda lahko udarili globoko in z vojno prizadeli tudi Putinove privilegirane elite. Zgodovina dozdajšnje vojne je dokaz ukrajinske agresije in iznajdljivosti.

In če bodo razvajeni Moskovčani začeli trpeti, bi lahko Putinova podpora oslabela. Mnogi komentatorji se spominjajo, kako so organizirane, žalujoče matere padlih pospešile konec vojne sovjetskega režima v Afganistanu, in se sprašujejo, kako to da se ni pojavilo nobeno takšno gibanje kot odgovor na Putinovo izjemno krvavo vojno v Ukrajini.

Ampak to je veliko čejev in drzno bi bilo reči, da bi flamingo sam po sebi lahko spremenil potek vojne. Resnično pomembnejši je kot dokaz, da je Ukrajina sposobna zgraditi lastno visokotehnološko orožje, ne da bi potrebovala donacije drugih držav in ne da bi morala uporabljati nizkotehnološke rešitve, kot so brezpilotni letalniki na bencinski pogon. S takšnimi so Ukrajinci v preteklosti v majhnem številu že zadeli Moskvo, še piše The Telegraph.