Rusija bi si po prepričanju nekdanjega predsednika Dmitrija Medvedjeva lahko v prihodnosti priključila nove regije. Trenutni namestnik vodje ruskega sveta za nacionalno varnost je na kongresu vladajoče stranke Združena Rusija to možnost označil kot "povsem verjetno", je v soboto poročala ruska tiskovna agencija Tass.

Po Medvedjevih besedah bi bila lahko izkušnja integracije zasedenih ukrajinskih regij, ki si jih je Rusija enostransko priključila, koristna tudi v prihodnosti, saj da je "povsem verjetno", da bi se v Rusiji "pojavile nove regije".

Ni njegova prva grožnja

Medvedjev je to stališče predstavil na kongresu vladajoče stranke, ki ji predseduje. Tesni zaveznik ruskega predsednika Vladimirja Putina v času vojne v Ukrajini redno opozarja nase z izjavami in grožnjami, usmerjenimi proti Ukrajini in Zahodu.

Ne obvladujejo niti istoimenskih prestolnic

Rusija si je pred desetletjem priključila ukrajinski polotok Krim, v času trenutne agresije pa je k temu dodala še Doneck, Lugansk, Herson in Zaporožje. Rusija omenjenih regij ne nadzoruje v celoti, v primeru Hersona in Zaporožja pa ne zaseda niti istoimenskih regionalnih prestolnic.