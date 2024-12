Ukrajinci ubili ruskega raketnega znanstvenika: Bil je posebej nevaren kriminalec

Shatsky je bil namestnik generalnega konstruktorja in vodja oddelka za programsko opremo v moskovskem eksperimentalnem oblikovalskem biroju Mars ter je domnevno nadziral posodobitev križarskih raket Kh-59 in Kh-69. V podjetju razvijajo in proizvajajo vgrajene sisteme za avtomatsko krmiljenje ter navigacijo v letalih in vesoljskih plovilih.

Po navedbah vira je Shatsky veljal za glavnega zagovornika vključevanja tehnologije umetne inteligence v ruske drone, letala in vesoljska plovila.

Mikhail Shatsky, diseñador* del misil Kh-59 y varios drones ha fallecido de un ¿ataque de tiros? en Kotelniki, cerca de Moscú.

Ubili naj bi ga v gozdnem parku

O njegovi smrti je najprej poročal ukrajinsko-ruski protikremeljski novinar Aleksander Nevzorov, ki je na svojem kanalu Telegram zapisal, da so Ukrajinske obveščevalne službe "odpravile posebej nevarnega kriminalca". Na svojem profilu je tudi delil fotografije osebe, ki mrtva leži v snegu in spominja na Shatskyja. Moški naj bi bil ubit v gozdnem parku Kuzminski v moskovski regiji. Kyiv Independent teh trditev ni mogel preveriti.

Vsakdo, ki je tako ali drugače vpleten v razvoj ruskega vojaško-industrijskega kompleksa in podpira rusko agresijo v Ukrajini, je legitimna tarča obrambnih sil. Ukrajinske obveščevalne službe so bile povezane s številnimi umori proruskih kolaborantov ali ruskih vojaških častnikov v Rusiji ali na rusko okupiranih ozemljih Ukrajine med vojno.