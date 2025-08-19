Polona Hercog je nastope v kvalifikacijah za OP ZDA v New Yorku končala že v prvem krogu. S 5:7, 6:2 in 6:4 jo je premagala Francozinja Tessah Andrianjafitrimo. Brez napredovanja v drugi krog kvalifikacij sta ostali tudi Tamara Zidanšek in Kaja Juvan, medtem ko Veroniko Erjavec še čaka nastop v prvem krogu.

Polona Hercog je v newyorškem Queensu lovila osmi nastop na odprtem prvenstvu ZDA, prvega po letu 2021. Trenutno 927. igralka lestvice WTA je dvoboj s precej bolje postavljeno Francozinjo Tessah Andrianjafitrimo, 219. na lestvici WTA, sicer dobro začela in prvi niz dobila s 7:5. Nadaljevanje ni bilo tako dobro, v drugem nizu je bila tekmica prepričljiva in zmagala s 6:2, v tretjem pa je Francozinja Slovenki odvzela servis za vodstvo s 3:2 in potem niz ter dvoboj po več kot dveh urah in pol pripeljala do zmage.

Tudi Tamara Zidanšek je odigrala tri sete. Uvodnega proti Brazilki Lauri Pigossi, ki je na svetovni lestvici dobrih 50 mest nižje od Slovenke, je Zidanšek dobila s 7:5, drugi je po tie-breaku pripadel Brazilki, ki je nato slavila v tretjem (6:3) in napredovala.

Juvan (163. na WTA lestvici) se je pomerila z Belorusinjo Kristino Dmitruk (237.) in izgubila s 5:7, 4.6.

Na delu bo še Veronika Erjavec (140.), ki ji bo danes nasproti stala Rusinja Marija Timofeeva.