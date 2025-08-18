82-letni Anglež v Sloveniji z avtom, ki ga danes skorajda ni več mogoče videti

Na letošnjem 25. svetovnem srečanju Citroënovih 2CV v Postojni so obiskovalci lahko občudovali več kot 3.000 spačkov iz različnih držav. A eden med njimi je izstopal že na daleč – ne le zaradi svoje starosti, temveč tudi zaradi zgodovine, ki jo nosi. Njegov lastnik, 82-letni Bob iz Anglije, se je na dogodek pripeljal z redkim primerkom iz prve serije 2CV, letnikom 1952.

Spaček – ljudski avto s preprosto vizijo Citroënov model 2CV, znan tudi kot spaček, je bil avto z jasnim poslanstvom – preprost, zanesljiv in cenovno dostopen avtomobil za množice. Svetu se je predstavil leta 1948 in bil zasnovan kot vozilo, ki lahko prepelje tako ljudi kot različne kmetijske pridelke, med drugim celo jajca čez razgiban teren, ne da bi se ta razbila. Spaček je bil domiselna rešitev za potrebe povojne Francije – preprost, trpežen in poceni, a hkrati poln tehničnih rešitev. Njegova minimalna poraba in preprosto vzdrževanje sta iz njega naredila idealen avto po vsej Evropi. Privlačen je bil tako za kmeta kot za urbanega pustolovca in še danes predstavlja simbol svobode, preprostosti in kreativnosti. Njegova zgodovina in vpliv sta globoko zasidrana v evropski avtomobilski kulturi. Aleš Krajnčan iz Citroën kluba Slovenije pojasnjuje: "Srečanja spačkov potekajo že od leta 1975, vsaki dve leti na drugem koncu Evrope. Letos je bila čast po treh desetletjih spet na naši strani – in občutek je res nekaj posebnega."

"Tukaj je ogromno dela in požrtvovalnosti članov Citroën kluba Slovenije, kar se tudi vidi na samem srečanju – s prijaznostjo in ljubeznijo, ki je temu dogodku dana. Ni bilo vprašanje, kdo bo kaj naredil, vsi smo želeli, da uspe," pove član Citroën kluba Slovenije Aleš Krajnčan, ki je organiziral letošnje srečanje v Postojni. Foto: Jan Lukanović

Ljubezen na prvi pogled

Bob je svojega spačka kupil pred 20 leti na Škotskem, in to na posebnem mestu – na svetovnem srečanju spačkov v mestu Kelso leta 2005. Od takrat ga spremlja na neštetih poteh po Evropi. "Odkar ga imam, sem trikrat menjal šasijo," razkrije. Zadnjo menjavo je opravil kar sam, na domačem vrtu. "Ta je narejena v Angliji in je najmočnejša," ponosno pove.

Foto: Jan Lukanović

Mini muzej na štirih kolesih

Ko odpre vrata, z nasmehom pripoveduje: "Tu notri imam pravi muzej." In res – notranjost njegovega 2CV je polna spominkov. Med njimi so stekleni kozarčki z miniaturnimi Citroënovimi avtomobilčki, ki so mu jih podarili prijatelji ali jih je kupil na preteklih srečanjih. Posebno mesto ima njegova zbirka plišastih podgan iz različnih držav, ki jih strastno zbira.

Foto: Jan Lukanović

Ob bogati zbirki spominkov je Bob svojemu spačku dodal še nekaj povsem unikatnih rešitev, ki poskrbijo za večje udobje in varnost na poti. Na sovoznikova vrata je pritrdil posebno verigo, ki prepreči, da bi se ta med vožnjo odpirala. Za primere močnega vetra ima pripravljen tudi nenavaden, a učinkovit pripomoček – utež, ki jo pritrdi na okno, da ostane zaprto tudi ob najbolj neugodnih vremenskih razmerah. Poleg tega ima v avtu nameščenih več različnih hup, vsako za drugo priložnost, z njimi pa si rad popestri vožnjo ter zabava sopotnike in mimovozeča vozila.

Foto: Jan Lukanović

Avto iz časa, ko so bili brisalci ročni

Bobov spaček iz leta 1952 prihaja iz časov, ko je moral voznik v primeru dežja brisalce premikati ročno. "Ko sem se vozil proti Sloveniji, me je ujelo hudo neurje. Da sem videl na cesto, sem moral med vožnjo ročno premikati brisalce," se nasmehne ob tem.

Vedno pripravljen – tudi na okvaro

Njegova iznajdljivost se ne konča pri notranjosti. Bob je sam izdelal nosilce za kolo, ki ga prevaža na zadnji strani avtomobila. "Če se avto na poti domov v Anglijo pokvari, imam vedno na voljo kolo," doda v šali.

Pokaže še svojo zbirko tablic in značk iz različnih krajev ter s srečanj. Te so dokaz poti, ki jih je njegov spaček prevozil. Ko vžge motor, z zadovoljstvom reče: "Poglejte, vžgal bo iz prve." In res – legendarnega spačka iz leta 1952 zažene brez težav.

Foto: Jan Lukanović

Prvi model in šestletna čakalna doba

"Moj avto je prvi model – premierni model iz leta 1952. Za 2CV je bila takrat šestletna čakalna doba. Narejen je bil leta 1948, ampak ga nisi mogel kar kupiti – moral si čakati," pojasni Bob.

Za Boba je njegov spaček veliko več kot samo avto – je življenjski sopotnik, premični muzej in povezava z globalno skupnostjo ljubiteljev citroenov. Njegova prisotnost v Postojni je opomnik, da strast do vožnje, potovanj in tehnične dediščine ne pozna meja. Prav tako ne kilometrov in let.