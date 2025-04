Nova francoska moč: je to optimalna izbira za avto do 20 tisoč evrov?

Na slovenske ceste je zapeljala povsem nova, četrta generacija Citroëna C3, ki ima za legendarno francosko znamko zelo velik pomen in prinaša svežino v evropski avtomobilski segment B. Novi Citroën C3 prinaša konkretne spremembe – ne le z izrazito prenovljeno obliko, dimenzijami in svežim dizajnom, temveč tudi z novimi možnostmi pogona, vključno z električnim. Francoski novinec ni zgolj všečen na pogled, temveč s svojo dostopno ceno na novo določa standarde sodobne mobilnosti. Kaj v resnici prinaša prenovljeni C3? Kdo so vozniki, ki jih bo nagovoril, in kako konkretno se razlikuje od predhodnika? Po prvih vtisih je jasno, da tako bencinska kot električna različica – ë-C3 – obetata veliko ter da nedvomno predstavljata izjemno prijetno novost, presenečenje (če temu sploh lahko rečemo tako) letošnjega avtomobilskega dogajanja.

Pričakovanja od nove različice so velika. Pa bo novi Citroën C3 nadaljeval tradicijo uspeha modela in pri tem igral pomembno vlogo pri krepitvi prisotnosti znamke v Evropi? Menimo, da ja. Novi C3 ni več samo mestni avto, ki ga poznate. Zrasel je. Pri višini, prostornosti in samozavesti. Predstavlja se v bencinski in električni različici ë-C3 ter predstavlja nov korak za znamko, ki ostaja zvesta zagotavljanju cenovno dostopnih vozil. In ko govorimo o dostopni in ugodni ceni, imamo v mislih predvsem to, da novih avtomobilov za manj kot 20 tisoč evrov v resnici sploh ni več veliko. Sploh pa ne takšnih, ki v tej cenovni kategoriji ponujajo toliko kot Citroën C3. A gotovo ni le cena tista, ki nas prepriča, veliko je tudi drugih lastnosti. Katerih? Model C3 prinaša izboljšano udobje, več prostora, novo vzmetenje, višji sedežni položaj ter s priznanimi sedeži Citroën Advanced Comfort® in vzmetenjem Citroën Advanced Comfort® ustvarja izjemno vozno izkušnjo. Novi C3 ostaja kompakten in okreten v mestu, a se z večjimi gabariti že spogleduje z razredom malih SUV-vozil. Prejšnje generacije C3 so bile zaradi svoje ljubkosti, simpatične oblike, kompaktnih dimenzij, okretnosti in dostopne cene pogosto prva izbira ženskih voznic – ali kot prvi avto, dodatno vozilo v družini ali zanesljivi sopotnik v poznejših letih. Pa je še vedno tako? Novi C3 s svojo obliko, višjo silhueto zdaj jasno meri tudi na moško populacijo, na splošno gledano pa gre za všečen avtomobil, ki zna osvojiti tako poglede mlajše generacije kot tudi tistih, ki so že v jeseni življenja. Preizkusili smo bencinsko različico novega C3, natančneje model C3 MAX PureTech 100 S&S z dvobarvno karoserijo, v modri barvi Monte Carlo z belo streho. Gre za različico z najvišjim paketom opreme MAX, ki ponuja vse, kar ima novi C3 na voljo. Kakšni so vtisi?

Foto: Jan Lukanović

Ko se mestna okretnost sreča s SUV-držo

Čeprav novi C3 pripada segmentu B2 (mala mestna vozila), zaradi svojih povečanih gabaritov posega tudi v segment B2 SUV (malih SUV-vozil). V tem pogledu je tudi eden najugodnejših na slovenskem trgu. Z višjim vozniškim položajem – kar deset centimetrov nad povprečjem razreda – vozilo zagotavlja boljši pregled nad cesto ter olajša vstop in izstop. Električna različica ima odmik od tal 163 milimetrov, bencinska pa kar 196 milimetrov, kar daje občutek varnosti in dominantnosti na cesti. In prav ta kombinacija – kompaktne mere, visoko sedenje in prepoznaven dizajn – je tisto, kar zna v prvi vrsti prepričati tudi kupce.

Kar zadeva sam dizajn, velja najprej omeniti bolj dinamičen in športen videz. Francoska znamka je s privlačno dvobarvno zunanjostjo ter z nekaj manjšimi barvnimi in oblikovnimi poudarki odlično "začinila" videz avtomobila. Na voljo je šest barv karoserije, ki jih lahko kombinirate z belo ali črno streho. Posebnost vozila so t. i. Color Clips, barvni vstavki na odbijaču in zadnji vogalni steni, ki jih lahko stranke po lastnem okusu menjujejo in poživijo videz svojega vozila. Barvne kombinacije in igrivi detajli poskrbijo, da novi C3 nikakor ne ostane neopažen.

Kakšne so cene? Kot že omenjeno, novi C3 ostaja zvest svojemu načelu dostopne mobilnosti. Bencinska različica se začne pri zelo privlačni ceni 16.490 evrov, naš testni model z najvišjim paketom opreme MAX pa je po ceniku ovrednoten na 19.500 evrov. Ob uveljavljanju popusta v primeru Citroënovega financiranja, se lahko cena zniža še za dodatnih 1.500 evrov. Dostopna pa postaja tudi električna mobilnost – model ë-C3 z dosegom do 320 kilometrov je na voljo že od 23.800 evrov ob Citroënovem financiranju, z upoštevano eko subvencijo Borzen pa lahko znesek pade vse do 16.600 evrov. Preverite več o akcijski ponudbi. *Navedene cene veljajo do 30. 4. 2025, po preteku tega datuma pa se obrnite na prodajno-servisna mesta Citroën.

Prostornejši, udobnejši, pametneje zasnovan

Pomembna sprememba, razlika v novi generaciji C3 je občutna takoj ob vstopu – prostornost. Notranjost je prostorna kot še nikoli do zdaj. Višji vozniški položaj in veliko prostora na zadnji klopi poskrbita, da udobno sedijo tudi trije odrasli, brez stiskanja, celo visoki potniki z dolgimi nogami. Za kolena, ramena in komolce je v primerjavi s konkurenco preprosto več prostora. V primerjavi s povprečjem v segmentu novi C3 ponuja 20 milimetrov višji vozni položaj, 19 milimetrov več prostora za ramena na zadnjih sedežih ter kar 21 milimetrov več prostora med komolci na sprednjih sedežih – številke, ki v praksi pomenijo občutno bolj udobno in sproščeno potovanje. Volumen prtljažnika je 310 litrov.

Foto: Jan Lukanović

Novi Citroën C3 ima povsem nove sedeže, zasnovane z mislijo na udobje, mehkobo in prepoznaven dizajn. Penasta guma visoke gostote v središču, izboljšana ledvena opora ter posebna struktura oblazinjenja z vzorcem, imenovanim "čokoladna tablica", poskrbijo za ergonomsko in sproščeno sedenje tudi med večurno vožnjo. Posebnost modela C3 so tudi igrivi dekorativni elementi v notranjosti in na steklih vozila, imenovani Happy Tags – vesele oznake, ki jih najdemo na sedežih in kljukah vrat in dajejo vozilu svojstven karakter. Vsak naslon za roke nosi enega od spodbudnih sloganov, kot so: "Be cool" (Bodi kul!), "Be happy" (Bodi srečen!), "Take it easy" (Ne vznemirjaj se!) in "Have fun!" (Zabavaj se!). Dodaten unikatni detajl pri opremi MAX je gravura na zadnjem steklu – na desni strani silhueta Pariza, na levi petelin kot poklon francoski dediščini znamke. Ne manjkajo niti drobne, a premišljene rešitve, kot je predal za drobnarije s stiliziranimi prekati in vgraviranimi podobami zgodovinskih modelov Citroëna.

Preostali del kabine sledi načelu funkcionalne preprostosti. C3 morda ni tehnično razkošen kot modeli višjega razreda, a ponuja vse ključne elemente, ki jih vozniki v tem segmentu znajo ceniti — in to brez kompliciranja. Armaturna plošča je preprosta in pregledna, brez nepotrebnih motenj. Novost je tudi manjši, prirezan volanski obroč, ki deluje športno in hkrati povečuje preglednost ob pogledu na merilnike, nameščene nad volanom. Osrednji 10,25-palčni zaslon na dotik je namenjen upravljanju multimedije in navigacije. Vmesnik je odziven in intuitiven, uporabniško izkušnjo pa dopolnjujeta brezžična povezava s pametnim telefonom in možnost brezžičnega polnjenja – sodobno in uporabno.

Tri pogonske možnosti, ena značilna lahkotnost

Novi Citroën C3 prvič ponuja tri vrste pogona – bencinskega, hibridnega in povsem električnega ë-C3 z dosegom do 320 kilometrov. Vse različice ostajajo cenovno dostopne in zasnovane tako, da ustrezajo tako mestni vožnji kot tudi daljšim izletom zunaj urbanega okolja. Kljub številnim novostim C3 ohranja svojo značilno okretnost, agilnost in preprosto vodljivost, hkrati pa dodaja bolj dinamičen in živahen motorni značaj. Na cesti ostaja zvest Citroënovemu udobju – višji vozniški položaj in dobra preglednost poskrbita za sproščen občutek, medtem ko napredno vzmetenje s progresivnimi hidravličnimi omejevalniki učinkovito blaži neravnine. Rezultat je mehka in prijetna vožnja, ne glede na to, ali gre za mestne ulice ali razgibane podeželske ceste – točno tako, kot se za Citroën spodobi.

Foto: Jan Lukanović

Tudi na področju varnosti novi C3 ne zaostaja. Vgrajeni so vsi ključni sistemi za brezskrbno vožnjo, med njimi samodejno zaviranje v sili, pomoč pri ohranjanju voznega pasu, prepoznavanje prometnih znakov in samodejni preklop dolgih luči. Za vsakodnevno uporabo pa pride prav tudi pomoč pri speljevanju v klanec. Sistemi so preprosti, intuitivni in učinkoviti – prav takšni, kot jih danes pričakuješ v tem avtomobilskem razredu.

Komu je novi C3 v prvi vrsti namenjen? Kot že deloma omenjeno, novi Citroën C3 zagotovo ni več le izbira za prvo vozniško izkušnjo ali drugi avto v družini. Tokrat nagovarja bistveno širši krog uporabnikov – vse, ki cenijo udobje, višji vozniški položaj, praktičnost in vsakodnevno zanesljivost. Namenjen je aktivnim posameznikom, mladim parom in vsem, ki v avtomobilu preživijo več kot le nekaj minut na dan – tako za poslovne obveznosti kot zasebne poti. Če je bil C3 v preteklosti pogosto povezan z ženskami, zdaj z novo obliko, višjim sedenjem in bolj samozavestnim nastopom jasno nagovarja tudi moške voznike. Je vsestranski avtomobil za vsakdan – ne glede na spol, starost ali življenjski slog.

Foto: Jan Lukanović

Ga je vredno kupiti?

Glede na razmerje med ceno in kakovostjo avtomobila je odgovor lahko samo en, odločen – da. Že pretekle prodajne številke povedo veliko: v Sloveniji je bilo prodanih skoraj 20 tisoč vozil, po svetu pa več kot 5,6 milijona, kar potrjuje zaupanje kupcev in izjemno priljubljenost modela. Novi Citroën C3 bo to zgodbo očitno uspešno nadaljeval – z novim videzom, razširjeno pogonsko ponudbo in še izrazitejšo identiteto. To ni več zgolj mestni avtomobil – to je zanesljiv sopotnik za vsakdan in daljše poti, ki v enem paketu združuje prepoznavno Citroënovo unikatnost, lahkotnost vožnje, praktičnost, sodobno tehnologijo in dostopno ceno. Z njim Citroën meri tako na povsem nove kupce kot tudi na tiste, ki znamki že dolgo zaupajo. Novi C3 prinaša tisto, kar v tem razredu največ šteje: okretnost, prostornost, udobje ter pametno razmerje med ceno in kakovostjo.

