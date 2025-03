Največje uspehe s citroen viso 1000 pistes sta dosegala Stojan Pirjevec in Davorin Zupan. Foto: osebni arhiv Stanislav Pečar Citroen sicer že dolgo ni izdelal športnega avtomobila, toda francosko avtomobilsko znamko kljub temu povezujemo s številnimi avtošportnimi uspehi. To je zasluga predvsem devetih zaporednih naslovov svetovnega prvaka v reliju, ki jih je z različnimi dirkalniki (xsara WRC, C4 WRC, DS3 WRC) osvojil Sebastien Loeb. Citroen se je s tovarniško podporo pred leti preusmeril v “drugo ligo” dirkalnikov razreda Rally2, ki so namenjena prodaji moštvom za regionalne in nacionalne relije. To je najvišja tehnična raven z izjemo peščice dirkalnikov Rally1 za svetovno prvenstvo (Toyota, Hyundai, M-Sport Ford).

Tekmovalni karton posadke Križaj-Valant z relija Saturnus 1986. Foto: osebni arhiv Stanislav Pečar

Tudi na slovenskih cestah je Citroen z relijem povezan že desetletja. Začelo se je s podporo koprskega Cimosa, ki je avtomobile kot so bili spaček, diana in ami zaupal nekaterim hitrim voznikom že ob koncu šestdesetih let prejšnjega stoletja. Uspešna sta bila predvsem Karl Ferlež in Rajko Krašna. Vrhunec je bil nato projekt z dirkalnikom skupine B - viso milles pistes - v sredini osemdesetih let.

Na reliju Saturnus 1986 ga je prvič peljal nihče drug kot Bojan Križaj s sovoznikom Jakobom Valantom. Hitro sta odstopila in to je bil Križajev edini reli. To zanimivo viso je pozneje uspešno vozil Stojan Pirjevec, ki je bil tudi državni prvak skupine B in državni podprvak v skupni razvrstitvi. Pozneje je bil Cimos aktiven še z ekipo na dirkalniku AX, pozneje pa je na slovenske ceste zapeljalo še nekaj zanimivih Citroenovih dirkalnikov zasebnih ekip (xsara VTS, C2 R2, C2 S1600).

Dirkalnik poganja 1,6-litrski štirivaljni turbo motor s slabimi 300 "konji", pogon je štirikolesni. Foto: Gregor Pavšič

Dirkaška notranjost dirkalnika. Foto: Gregor Pavšič

Z leve: sovoznica Tara Berlot, vodja tehnične ekipe Tomaž Kavčič in Marko Grossi. Foto: Gregor Pavšič

Kot smo že napovedali, je letos v Slovenijo spet prišel Citroenov tovarniški dirkalnik. To je citroen C3 rally2, eden najboljših reli avtomobilov za asfaltne relije. Pripeljala sta ga predlanski državni prvak Marko Grossi in ekipa OPV Racing Cars s Tomažen Kavčičem, ki bo skrbel za tehnično podporo avtomobila. Slovenski C3 rally2 je dobil najnovejšo tehnično nadgradnjo in obeta kajpak veliko. Grossi se želi s tem avtomobilom letos osredotočiti predvsem na slovensko državno prvenstvo, kjer bo Grossijev glavni tekmec državni prvak Rok Turk (hyundai i20 rally2, sovoznica Blanka Kacin).

“Občutki po prvem testiranju so zelo dobri, a manjka mi še nekaj kilometrine. Na hitrih odsekih še nimam pravega zaupanja v avtomobil. Vesel sem takega projekta, do katerega je pozimi prišlo precej spontano. Sezona 2025 zame prinaša kar precej novosti. Tokrat dirkalnika ne bom imel več doma, zato se bom tudi temeljiteje pripravil na dirke. Motivacija je zagotovo visoka. Prav gotovo sem realen, želim pa se že aprila dobro ujeti z avtomobilom in na uvodnem reliju državnega prvenstva me zanima nič drugega kot boj za zmago,” je ob razkritju dirkalnika povedal Grossi.

Turk in Grossi po testne kilometre na Hrvaško

Portorožanu bo tudi letos zapiske brala Tara Berlot, s katero uspešno sodeluje že od leta 2021. Grossi je sicer že dolgo povezan s Citroenovimi dirkalniki. Svojo kariero je začel v malem AX, nato več let vozil C2 R2 in nato v najvišji razred relija prestopil s hyundaijem i20 R5.

Turk in Grossi sta v zadnjih letih povsem prevladovala v slovenskem reliju in sicer tako po zmagah kot tudi naslovih prvakov. Letošnja sezona bo tudi prestižni obračun med moštvoma Servis Podlesnik Rally Team (Turk) in OPV Racing Cars (Grossi). Oba glavna kandidata za naslov državnega prvaka bosta že ta konec tedna pripravljalno nastopila na reliju Quattro River v okolici hrvaškega Karlovca.