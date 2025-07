Naval spačkov v Slovenijo: pri Postojni jih bo vsaj štiri tisoč #foto

Spomin na srečanje v Mariboru leta 1995 Foto: arhiv Citroen klub Slovenija Med 29. julijem in 3. avgustom bo na športnem letališču pri Postojni potekalo svetovno srečanje lastnikov starodobnih Citroenovih spačkov (citroen 2CV). Organizatorji pričakujejo več kot štiri tisoč spačkov in skupno osem tisoč obiskovalcev iz več kot 30 držav. To bo drugo tovrstno srečanje "spačkarjev" v Sloveniji – pred 30 leti so ga pripravili v Mariboru.

Citroën 2CV oziroma spaček so zasnovali kot preprost, zanesljiv in dostopen avtomobil za vsakogar. Njegova zgodba se je začela leta 1948, ko je bil prvič uradno predstavljen na pariškem avtomobilskem salonu. Z več kot pet milijoni izdelanih primerkov – zadnji je bil izdelan na Portugalskem leta 1990 – je 2CV preoblikoval avtomobilsko kulturo Evrope.

Del programa v Postojni bo namenjen tudi spominu na sodelovanje Citroena in Cimosa. Foto: Jana Stanič

Foto: Drago Ternovšek

Na športnem letališču v Postojni bo dogajanje raznoliko in prilagojeno obiskovalcem vseh starosti, sporočajo organizatorji. To pomeni kampiranje s starodobniki in vozili 2CV, panoramske vožnje po notranjski pokrajini, tekmovanja v spretnostni vožnji in spretnosti razstavljanja in sestavljanja spačkovega motorja, izbor najbolj ohranjenih ali predelanih modelov, tržnice z rezervnimi deli, retro dodatki in ročno izdelanimi spominki. Zvrstili se bodo številni večerni koncerti, potopisna predavanja in tehnične delavnice, razstava izbranih vozil in eksponatov v Kulturnem domu Postojna …

Zanimiv bo 2CV muzej, ki ga bodo pripravili v nekdanjem zaklonišču JLA v gozdu severno od Postojne. Posvetili ga bodo zgodbi Tomosa in Cimosa – vsi avtomobili v muzeju bodo namreč slovenskega oziroma jugoslovanskega porekla. Na ogled bo tudi del jugoslovanske verige sestavnih delov za takratne Citroëne – veliko delov, ki se jih je takrat vgrajevalo v avte, je bilo namreč domače izdelave: Saturnusove luči, Savine pnevmatike, Iskrini alternatorji. V Cimosu so izdelovali celo unikatnega DAKa – dostavnika, ki je osnovo našel v diani in je bil domača alternativa originalni Citroënovi acadiani.