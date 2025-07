Paša za oči v Postojni: tako je videti trenutno največji avtokamp v Sloveniji #video

Postojnsko letališče je postalo največji avtokamp v Sloveniji in po zaslugi več kot 2.200 starih citroenov in njihovih lastnikov, ki so jih pripeljali z vseh koncev Evrope, pravo malo mesto.

Letališče pri Postojni je ta teden postal največji priložnostni avtokamp v Sloveniji. Pogled, ko se po izvozu z avtoceste na cesto levo proti Pivki odpre pogled na polje, ki je zdaj skrajno pisano od najrazličnejših starih citroenov, šotorov in prikolic, je nekaj posebnega.

Video - sprehod skozi kamp na postojnskem letališču





Foto: Gregor Pavšič

Postojna gosti svetovno srečanje lastnikov spačkov, a resnici na ljubo so zelo dobrodošli tudi ostali starodobni citroeni - diane, amiji, tu so tudi merharji, nepogrešljivi kombiji “pujsi”, videli smo tudi nekaj starih DS-ov, “žab” in podobno. Včeraj sredi dneva so jih organizatorji našteli že več kot 2.200 avtomobilov, gosti pa v Postojno še prihajajo.

Sprehod skozi kamp pokaže izjemno pestrost avtomobilov. Skoraj nobeden med njimi ni enak drugemu. Vsak je drugače pobarvan, opremljen in izžareva dušo svojega lastnika. To je največja lepota takih srečanj, kjer ima prav Citroenovo eno vodilnih vlog. Gosti v Postojni prebivajo, se družijo in se z avtomobili odpravljajo na izlete po Sloveniji. Te dni je zato velika verjetnost, da jih srečate tudi drugod.

Foto: Gregor Pavšič

Pred letališkim hangarjem so uredili tudi uradni servisni prostor, kjer je mogoče avtomobile popraviti. Nekaj gostov je imelo okvaro že med prihodom proti Postojni, a v pravem duhu si lastniki medseboj radi pomagajo tako z deli kot nasveti in mehanskimi spretnostmi. Med avtomobili smo opazili spačke iz Norveške, Švedske, veliko tudi Nizozemcev, Britancev, Nemcev, Švicarjev in seveda Francozov - ti so med tujci v rahli večini. Manjkajo seveda ne Slovenci, ki se jim tokrat na srečanje ni bilo treba peljati daleč. Med gosti je tudi Vietnamec.

Srečanje v Postojni traja do nedelje zjutraj, v tem času je mogoče tudi vstopati na osrednji prireditveni prostor. Kamp z udeleženci je zaprt za obiskovalce, organizatorji pa vsak dan pripravijo organiziran ogled tudi notranjosti kampa.

Foto: Gregor Pavšič

Srečanje organizira Citroen klub Slovenija, ki je opravil veliko delo. V klubu je vlačenjih okrog 700 članov (najstarejši ima 101 leto) in še dodatno sto otrok, kot prostovoljci pa jih pri organizaciji v Postojni sodeluje okrog tristo.

Iz letališča so morali iz nič narediti avtokamp, kar pomeni priskrbeti električno in vodovodno napeljavo, sanitarije, šotore, ograje in vso ostalo podporo, ki je nujna za nemoteno izpeljavo takega večdnevnega dogodka. Zaradi dežja so morali v začetku tedna s skrilavci še utrjevati vmesne dovozne poti, sicer pa se je organizacijsko delo v Postojni začelo že vsaj dva tedna pred prihodom prvega gosta. Večina gostov se je prijavila že pred prihodom, zato so prejeli kodo QR in tako je bilo mogoče tudi hitreje opraviti postopek vhoda v kamp. Takrat so odprli enajst vhodov za goste, da je bila kar najmanj obremenjena tudi regionalna cesta Postojna-Pivka.

Foto: Gregor Pavšič

Čeprav so spački in diane avtomobili, ki po izvoru sodijo že v sedemdeseta leta prejšnjega stoletja, se bo njihova zgodba nadaljevala. V teh avtomobilih smo tudi v Postojni srečali tudi mnoge mlade, ki za razliko od starejših lastnikov nimajo prvosebne lastniške izkušnje iz prvega obdobja teh avtomobilov.

V Franciji sta tudi vsaj dve podjetji, ki izdelujeta sestavne dele za vse starodobne citroene. Nekoč je bilo treba za njimi brskati po odpadih, danes jih je mogoče naročiti nove - vijake, odbijače, dele karoserije in ostale sestavne dele Francozi izdelajo povsem na novo, to pa omogoča tudi sprotno obnavljanje spačkov, dian, amijev, merharijev. Kdor bi ga želel izdelati iz novih delov, bo moral zanje brez vključenega dela plačati kakih 15 tisoč evrov.

Taki gosti imajo s seboj denar tudi za slovenski turizem

Spaček danes pač ni več študentski avtomobil in tudi marsikateri gost v Postojni ga ima predvsem za zabavo, cestne potepe in doživetja. Tovrstna srečanja z več tisoč gosti, ki več dni potujejo po državi in pri tem zapravijo kar nekaj denarja, so obenem tudi odlična priložnost za slovensko državo in predvsem turizem - če se tega odgovorni seveda pravočasno zavedajo.

Citroenovo svetovno srečanje spačkov je bilo letos v Sloveniji prvič po tridesetih letih. Člani slovenskega kluba so takrat zanj kandidirali ravno še v času osamosvoajanja Slovenije. Zaradi bližine balkanske vojne na področju nekdanje skupne države je bilo takrat avtomobilov v Mariboru veliko manj kot letos v Postojni.

Naslednje srečanje bo čez dve leti gostila Nizozemska, v Postojni pa bodo udeleženci povsem demokratično (vsak udeleženec voli za prizorišča, ki kandidrirajo) izbrali gostitelja srečanja v letu 2029.

