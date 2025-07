Ministri o rešitvi dveh držav: Francija bo priznala Palestino

V New Yorku se danes začenja mednarodna konferenca na ministrski ravni za uresničitev rešitve dveh držav, ki jo gostita Francija in Savdska Arabija. Srečanja se bo udeležila tudi zunanja ministrica Tanja Fajon.

Danes in v torek se bo na ministrski ravni odvil prvi del konference, ki je bila prvotno načrtovana za junij, a so jo prestavili zaradi izraelskega napada na Iran. Na drugem delu se bodo ob septembrski Generalni skupščini ZN v New Yorku zbrali voditelji z vsega sveta.

Francija bo priznala Palestino

Takrat bo Francija glede na nedavno napoved predsednika Emmanuela Macrona priznala Palestino. Sogostiteljica Savdska Arabija, ki je sicer tesna zaveznica Zahoda, po drugi strani še vedno ni pripravljena priznati Izraela in z njim normalizirati odnosov.

Slovenija Palestino priznala pred dobrim letom

Do mednarodnega potiska v smeri rešitve dveh držav prihaja v času zaostrovanja vojne v Gazi, kjer je prebivalstvo podvrženo vsakodnevnim napadom in lakoti. Izrael zavrača oblikovanje palestinske države na območju Gaze in Zahodnega brega, ki ju zaseda. Na slednjem načrtuje tudi močno širitev naselbin, ki so nezakonite po mednarodnem pravu.

Slovenijo, ki je pred dobrim letom priznala Palestino, bo na konferenci zastopala ministrica Fajon. Na ministrstvu so kot glavni cilj konference navedli "mobilizacijo konkretne politične, varnostne in gospodarske podpore implementaciji rešitve dveh držav, katere rezultat bo neodvisna, suverena in demokratična palestinska država, ki bo sobivala v miru in varnosti z Izraelom".