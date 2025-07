Slovenija pozdravlja Macronovo napoved priznanja Palestine

"Podpiramo mednarodno pravo in pravičen, trajen mir na Bližnjem vzhodu," je v objavi na omrežju X še sporočila zunanja ministrica.

Macron je v četrtek zvečer na omrežju X napovedal, da bo Francija septembra priznala Palestino. V svojem zapisu je med drugim poudaril, da je odločitev sprejel v skladu z "zgodovinsko zavezanostjo pravičnemu in trajnemu miru na Bližnjem vzhodu".

Na njegovo napoved so se z zgražanjem in kritikami odzvali v Izraelu in ZDA, pozdravili so jo v Palestini in Savdski Arabiji, pa tudi v Španiji in na Irskem.

Na konferenci bo sodelovala tudi Slovenija

Francija bo poleg tega skupaj s Savdsko Arabijo prihodnji teden v New Yorku gostila mednarodno konferenco za uresničitev rešitve dveh držav na ministrski ravni.

Na konferenci bo sodelovala tudi Slovenija, ki je palestinsko državo priznala junija lani, od takrat pa se je z več izjavami in potezami predstavnikov oblasti in civilne družbe uveljavila kot ena najglasnejših zagovornic pravic Palestincev med članicami Evropske unije. Nazadnje je vlada pred tednom dni sprejela ukrep, s katerim je izraelskega ministra za nacionalno varnost Itamarja Ben-Gvira in finančnega ministra Bezalela Smotriča razglasila za nezaželeni osebi.

Macron z napovedjo priznanja Palestine ujezil Izrael in ZDA

Francoski predsednik Emmanuel Macron je v četrtek zvečer napovedal, da bo Francija septembra na Generalni skupščini ZN priznala Palestino, kar je povzročilo ostre odzive in obsodbe Izraela in ZDA.

"ZDA odločno zavračajo načrt Emmanuela Macrona, da na Generalni skupščini ZN prizna palestinsko državo. Ta nepremišljena odločitev služi le propagandi Hamasa in ovira mir. To je klofuta žrtvam 7. oktobra," je na omrežju X v odzivu na Macronovo napoved zapisal ameriški državni sekretar Marco Rubio.

Ostro se je odzval tudi Izrael, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Premier Benjamin Netanjahu je v izjavi v četrtek zvečer dejal, da takšna odločitev "nagrajuje teror" in predstavlja eksistenčno grožnjo Izraelu.

Obrambni minister Izrael Kac je prav tako menil, da je priznanje Palestine "sramotno" in pomeni "predajo terorizmu" ter "nagrajevanje Hamasovih morilcev in posiljevalcev". "Ne bomo dovolili ustanovitve palestinske entitete, ki bi škodovala naši varnosti in ogrozila naš obstoj," je dodal v objavi na omrežju X.