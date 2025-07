Palestinsko gibanje Hamas je sporočilo, da se je odzvalo na izraelski predlog za 60-dnevno premirje v Gazi. Izrael je potrdil, da je prejel odziv in ga preučuje. Izraelska vojska medtem nadaljuje napade na Gazo, kjer je ubila najmanj 41 ljudi, vse glasnejše pa so kritike na račun Izraela zaradi oviranja dostav humanitarne pomoči.

Palestinsko islamistično gibanje Hamas se je odzvalo na izraelski predlog, ki predvideva omejeno 60-dnevno prekinitev ognja v Gazi, urad izraelskega premierja Benjamina Netanjahuja pa je potrdil prejem njegovega odziva, ki ga zdaj preučuje, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Odgovor Hamasa vključuje spremembe glede protokolov za lažji vstop humanitarne pomoči v Gazo, zemljevide območij, s katerih bi se morala izraelska vojska umakniti, in jamstva za trajno končanje vojne, je za AFP povedal palestinski vir.

Izrael medtem še vedno vztraja, da želi dokončno razgraditi vojaške zmogljivosti Hamasa in gibanju onemogočiti upravljanje palestinske enklave. Izraelske oblasti so sicer danes sporočile, da so odpoklicale svoje pogajalce iz Dohe, da bi se posvetovali glede odziva Hamasa.

"Cenimo prizadevanja posrednikov Katarja in Egipta ter prizadevanja (ameriškega) odposlanca (Steva) Witkoffa, da bi dosegli preboj v pogovorih," je še sporočil urad predsednika vlade Benjamina Netanjahuja.

Obe strani trdovratno vztrajata

Tudi po več kot 21 mesecih vojne obe strani še naprej vztrajata pri svojih stališčih, kar je preprečilo, da bi se dve dosedanji kratkotrajni prekinitvi ognja spremenili v trajno premirje. Trenutni posredni pogovori v Dohi med Izraelom in Hamasom ob posredovanju Katarja, Egipta in ZDA so se začeli 6. julija, vendar do zdaj niso prinesli premirja.

V mednarodni skupnosti se medtem krepijo kritike na račun Izraela, predvsem zaradi onemogočanja dostav humanitarne pomoči v Gazo, kjer ljudi poleg vsakodnevnega bombardiranja vse bolj ogrožajo katastrofalne življenjske razmere, pomanjkanje osnovnih dobrin in huda lakota.

V izraelskih napadih v Gazi je bilo danes po navedbah palestinskih virov ubitih najmanj 41 ljudi, med njimi več takšnih, ki so čakali na humanitarno pomoč, poroča katarska televizija Al Jazeera. V zadnjih 24 urah sta po navedbah ministrstva za zdravje v Gazi zaradi lakote in podhranjenosti umrli še dve osebi, s čimer je skupno število tovrstnih žrtev naraslo na 113.

Združeni narodi pozivajo Izrael, naj omogoči razdeljevanje pomoči

Vodja agencije ZN za palestinske begunce (UNRWA) Philippe Lazzarini pa je opozoril, da v Jordaniji in Egiptu čaka količina pomoči, ki ustreza tovoru šest tisoč tovornjakov. Ob tem je Izrael pozval, naj omogoči neomejeno in neprekinjeno dostavo pomoči v Gazo, poroča BBC.

Izrael vztrajno zavrača obtožbe o namernem povzročanju lakote v Gazi in trdi, da je v sredo v enklavo prispelo 150 tovornjakov s humanitarno pomočjo, ki so jo nato prevzele, in razdelile humanitarne organizacije pod okriljem Združenih narodov. Po izraelskih navedbah na prevzem čaka še 800 tovornjakov.

Združeni narodi opozarjajo, da bi bilo tudi 800 tovornjakov s pomočjo zgolj "kaplja v morje", in krivijo izraelsko vlado za oviranje razdeljevanja pomoči.