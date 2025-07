Razlogi, zakaj bi lahko bil XYZVerse najpametnejši nakup altcoina pod enim dolarjem pred "megaciklom" leta 2026

Foto: XYZVerse

Napoved cene za XYZVerse ($XYZ): je mogoče povečanje vrednosti za 30-krat?

XYZVerse je vstopil na trg meme kovancev v času, ko tokeni, ki jih poganja skupnost, še vedno prevladujejo v špekulativnem trgovanju. Povečanje priljubljenosti meme kovancev, kot so PEPE, Dogwifhat in Bonk, dokazuje, da lahko močna blagovna znamka, viralni marketing in angažiranost skupnosti privedejo do ogromnih dobičkov.

Širši trgovalni sentiment prav tako igra ključno vlogo pri potencialu XYZVerse. Ker se bliža sezona altcoinov, meme kovanci z nižjo tržno kapitalizacijo doživljajo povečano zanimanje vlagateljev. Glede na to, da je XYZVerse še vedno v predprodaji, bi lahko izkoristil to valovanje, če si zagotovi strateške vključitve na borzah in ohrani navdušenje skupnosti po lansiranju.

Ključne prednosti XYZVerse na trenutnem trgu:

močna blagovna znamka s partnerstvi v športu in med vplivneži, ki povečuje svojo privlačnost,

deflacijski mehanizmi (17,13 odstotka), ki zmanjšujejo pritisk na ponudbo,

dodelitev likvidnosti (15 odstotkov) za podporo stabilnosti po lansiranju,

spodbude za skupnost (deset odstotkov), ki spodbujajo angažiranost in dolgoročno ohranjanje žetonov.

Napoved cene za $XYZ:

trenutna cena predprodaje: 0,003333 dolarja,

predvidena ciljna cena po predprodaji: 0,10 dolarja (po ocenah projekta),

potencialni ATH (od eden do dva tedna po lansiranju): od 0,15 do 0,25 dolarja (če povpraševanje naraste in vključitve na borze spodbudijo FOMO),

dolgoročni potencial (od šest do 12 mesecev): od 0,20 do 0,40 dolarja (če projekt zagotovi glavna partnerstva in vključitve na borzah).

Realistična pričakovanja: ali bo XYZ dosegel 0,10 dolarja?

Tridesetkratni skok od predprodaje do 0,10 dolarja je mogoč, vendar je odvisen od naslednjih dejavnikov:

močne vključitve na borzah – če XYZVerse pristane na večjih platformah CEX , kot so KuCoin, OKX ali Binance, bi lahko njegova cena na dan lansiranja strmo zrasla,

vztrajne rasti skupnosti – meme kovanci potrebujejo viralni zagon, in če XYZVerse izpolni svoja partnerstva z vplivneži v športu, bi lahko spodbudil množično angažiranost na družbenih omrežjih,

tržnih pogojev – če bo vrednost bitcoina in altcoinov rastla še naprej, lahko špekulativna sredstva, kot je XYZVerse, izkoristijo ugodne pogoje.

Je mogoče, da bi vrednost $XYZ narasla za tri tisoč odstotkov?

XYZVerse ima vse sestavine za močan zagon, vendar je dolgoročni uspeh odvisen od izvedbe. Če ekipa zagotovi močan marketing, visokoprofilne vključitve na borzah in pravo angažiranost skupnosti, bi lahko cilj +0,10 dolarja (kar predstavlja približno tritisočodstotno rast trenutne cene) postal dosegljiv.

Terra Classic (LUNC)

Terra Classic (LUNC) je v preteklem tednu pokazala znake okrevanja, saj se je njena cena zvišala za 6,81 %. V zadnjem mesecu je pridobila 7,06 %, kar kaže na zmeren vzpon. Vendar pa je v zadnjih šestih mesecih zabeležila padec v višini 39,83 %, kar odraža pretekle izzive.

Trenutna cena se giblje med 0,00005732 USD in 0,00006743 USD. Enostavni drseči sredini za 10 in 100 dni sta si zelo blizu, pri 0,00006395 USD in 0,00006309 USD, kar kaže na kratkoročno stabilnost. Indeks relativne moči (RSI) znaša 53,91, kar pomeni, da kovanec ni niti prekupljen niti preprodan. Tudi vrednost MACD je rahlo pozitivna, kar nakazuje na morebitno bikovsko gibanje.

LUNC se trenutno sooča z najbližjim odporom pri 0,00007161 USD. Če ta raven pade, bi lahko cena dosegla drugo raven odpora pri 0,00008172 USD, kar bi pomenilo približno 22-odstotno rast. Po drugi strani je podpora pri 0,00005139 USD. Če pade pod to mejo, bi lahko preizkusila drugo podporo pri 0,00004128 USD, kar bi pomenilo približno 27-odstotni padec. Stohastična vrednost 43,51 podpira nevtralen pogled in nakazuje prostor za gibanje v katerokoli smer.

Stellar (XLM)

Stellar (XLM) je v zadnjem času doživel izrazito gibanje cene. V preteklem tednu je cena poskočila za 60,95 %, kar kaže na močan kratkoročni zagon. V zadnjem mesecu je narasla za 78,06 %, kar nakazuje na trajnejšo rast. Vendar je v zadnjih šestih mesecih cena padla za 4,62 %, kar odraža določeno dolgoročno nestanovitnost.

Na podlagi teh podatkov obstaja možnost nadaljnjega dviga cene. Indeks relativne moči (RSI) znaša 53,73, kar pomeni, da sredstvo ni niti prekupljeno niti preprodano. Enostavni drseči sredini (SMA) za 10 in 100 dni sta obe pri 0,46 USD, kar kaže na dosleden trend. MACD na ravni 0,0014 nakazuje rahel navzgor usmerjen zagon.

Če se bikovski trend nadaljuje, bi lahko XLM dosegel najbližjo raven odpora pri 0,64 USD. To bi pomenilo približno 16-odstotno rast glede na trenutno cenovno območje od 0,32 USD do 0,55 USD. Če bi prebil to raven, bi bila naslednja ciljna raven odpora pri 0,87 USD, kar bi omogočilo dodatno rast. Po drugi strani pa je najbližja podporna raven pri 0,16 USD, ki bi lahko delovala kot varovalka v primeru padca cene.

TRON (TRX)

TRON (TRX) je bil v zadnjem času na impresivnem pohodu, saj je beležil precejšnje dobičke v različnih časovnih obdobjih. V zadnjem tednu je kriptovaluta narasla za 7,38 %. V zadnjem mesecu se je povzpela za 13,61 %, in v zadnjih šestih mesecih je zabeležila rast v višini 25,03 %. Ti konsistentni vzponi nakazujejo na naraščajoče zaupanje vlagateljev in močno tržno uspešnost.

Trenutno se TRX trguje znotraj razpona med 0,2894 USD in 0,3116 USD in se vse bolj približuje najbližji ravni odpora pri 0,3204 USD. Uspešen preboj te meje bi lahko potisnil ceno proti drugi ravni odpora pri 0,3425 USD, kar predstavlja približno 10-odstotni dobiček glede na trenutne vrednosti. Če pa bi TRX doživel pritisk navzdol, bi lahko ravni podpore pri 0,2761 USD in 0,2540 USD zagotovile stabilnost.

Tehnični kazalniki dodatno potrjujejo bikovsko sliko za TRON:

10-dnevno enostavno drseče povprečje (SMA) znaša 0,3105 USD , kar je nekoliko nad 100-dnevnim SMA pri 0,3025 USD , kar nakazuje pozitiven trend .

Indeks relativne moči (RSI) znaša 64,18 , kar pomeni, da sredstvo še ni prekupljeno in ima lahko še prostor za rast.

Stohastični oscilator kaže 82,45 , kar odraža močan trenutni zagon .

MACD na ravni 0,0024843 prav tako kaže na nadaljevanje navzgor usmerjenega gibanja.

Na podlagi teh kazalnikov bi lahko bil TRX pripravljen na nadaljnjo rast in potencialni preboj skozi ključne ravni odpora v bližnji prihodnosti.

Čeprav so kovanci, kot so LUNC, XLM in TRX, obetavni, edinstvena športno-meme kombinacija pri XYZVerse ta žeton postavlja v ospredje trenutnega bikovskega trga. Za več informacij o XYZVerse (XYZ) obiščite:

