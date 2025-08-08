Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Red Bull - BORA - hansgrohe Primož Roglič Primož Roglič

Američan izpostavlja problem številka ena: Ali bosta Roglič in Evenepoel znala sodelovati?

Primož Roglič Remco Evenepoel | Kakšna bo kemija med Primožem Rogličem in Remcom Evenepoelom, ki bosta prihodnjo sezono zastopala barve iste ekipe? | Foto Guliverimage

Kakšna bo kemija med Primožem Rogličem in Remcom Evenepoelom, ki bosta prihodnjo sezono zastopala barve iste ekipe?

Foto: Guliverimage

Nekdanji zmagovalec Dirke po Španiji, danes kolesarski komentator Chris Horner je v podkastu na svojem kanalu na Youtubu kot največji problem prihoda Remca Evenepoela v ekipo Red Bull–BORA–hansgrohe izpostavil odnos s Primožem Rogličem. "Največji problem vidim v tem, ali bosta Roglič in Evenepoel znala dobro sodelovati," je izpostavil Horner.

Prihod Remca Evenepoela v ekipo Red Bull–BORA–hansgrohe prinaša več vprašanj kot pa odgovorov, še posebej glede vodstvene strukture in interne kemije znotraj moštva, izpostavlja Chris Horner. Kot primer slabe prakse navaja interna nesoglasja med takrat še moštvenima kolegoma Jonasom Vingegaardom in Rogličem na Vuelti leta 2023, ko bi po nepisanih kolesarskih pravilih morala pomagati sotekmovalcu Seppu Kussu, ki je branil rdečo majico vodilnega, namesto obračunavati za doseganje osebnega rezultata. Drami je takrat sledil odhod Rogliča in prestop k drugi ekipi.

Zaradi dogajanja na Vuelti in letošnjem Touru ima Horner glede sodelovanja več pomislekov pri Rogliču. "Belgijskega čudežnega dečka sem že videl sodelovati s svojimi moštvenimi kolegi in jim občasno pomagati z močnimi menjavami, tako da glede Remca nimam nobenih pomislekov, imam pa vprašanje: ali lahko Roglič sodeluje z Remcem?"

Primož Roglič Florian Lipowitz
Sportal Nemci spet po Primožu Rogliču: "egoistični veteran" ni dovolj pomagal Lipowitzu

Rešitev? Roglič in Evenepoel na istih dirkah.

Sam rešitev vidi v tem, da bi ekipa morala oba zvezdnika, Rogliča in Evenepoela, pošiljati na iste dirke in ju ne ločevati. "Če bi bil sam športni direktor v ekipi Bora–hansgrohe, potem bi oba poslal na iste dirke in tako z zvezdniško ekipo dirkal na vseh največjih evropskih dirkah. Če se to zgodi in se naučita deliti zmage, potem bi se do julija (ko je na sporedu Dirka po Franciji) v ekipi že lahko vzpostavila drugačna kemija," je prepričan 53-letni Američan, ki je med letošnjim Tourom na svojem kanalu okrcal obe moštvi, Red Bull–Bora–hanshroge in Soudal Quick-Step.

Dejal je še, da v ekipi ne smejo delati razlik med Rogličem in Evenepoel glede vodenja ekipe na dirki, ampak se morata naučiti deliti vodstvo in sodelovati.

"Če jima to uspe, potem bi morda lahko videli ekipo, polno zvezdnikov, ki bi Tadeja Pogačarja lahko prignala do skrajnih meja in ga znova navdušila nad kolesarjenjem, če je že na letošnjem Touru skoraj zaspal," se je Horner hudomušno navezal na razpoloženje prvega kolesarja sveta v zadnjem tednu letošnjega Toura. 

Red Bull - BORA - hansgrohe Primož Roglič Primož Roglič
