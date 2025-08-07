Nemci spet po Primožu Rogliču: "egoistični veteran" ni dovolj pomagal Lipowitzu

Po letošnji Dirki po Franciji je nemško-avstrijska ekipa Red Bull – BORA – hansgrohe doživela precejšne spremembe, po odhodu športnega direktorja Rolfa Aldaga, ki mu je sledil še Enrico Gasparotto, je v torek kolesarski svet pretresla še vest, da v ekipo prihaja belgijski zvezdnik Remco Evenepoel. V nemških medijih se je že vnela debata, kaj to pomeni za njihovega ljubljenca Floriana Lipowitza, ob tem pa nemška javna televizija ARD ni zamudila priložnosti, da spet zbode slovenskega člana Red Bulla Primoža Rogliča.

V komentarju na spletni strani televizije ARD so izrazili zadovoljstvo ob odhodu Rolfa Aldaga in Enrica Gasparotta, očitali so jima "nerazumljive taktične odločitve, zlasti pa nezaslišane utemeljitve teh, ki so postale že legendarne", nato pa puščico usmerili še proti Primožu Rogliču. "Dvojici ni uspelo ukrotiti egoističnega veterana Primoža Rogliča, ki je na Touru vozil zase in ignoriral svojega veliko boljšega sotekmovalca Floriana Lipowitza," je zapisal zgodovinar in novinar Stephan Klemm.

Očitek na mestu?

Rogliča so imeli nemški mediji med letošnjim Tourom pošteno v zobeh, za kritike si je v veliki meri kriv tudi sam, saj si z nonšalantnimi izjavami, kako mu je vseeno za uvrstitev, ni naredil usluge. A očitek, da Lipowitzu ni pomagal, je vendarle pretiran. Mladega nemškega kolesarja, nekdanjega biatlonca, je denimo v etapi s ciljnim vzponom na Mont Ventoux celo počakal in prekinil svoj napad, čeprav je imel tisti dan zelo očitno veliko boljše noge. Ko pa je bilo Lipowitzevo tretje mesto v skupnem seštevku bolj ali manj zagotovljeno, pa je tudi 25-letni Kisovčan dobil proste roke, da lovi etapne zmage.

Rogliču sicer ni uspelo, z napadi, ki so mu pobirali energijo, pa je naposled tudi žrtvoval visoko peto mesto v skupnem seštevku in zdrsnil na osmega. To je pomenilo tudi veliko manjšo finančno nagrado, kar je povzročilo nekaj nezadovoljstva med kolesarji ekipe Red Bull – BORA – hansgrohe, predvsem pa val negodovanja med nemškimi navijači, ki so v Lipowitzu našli novega junaka.

Prihod Belgijca premešal karte

Remco Evenepoel je v ekipo pripeljal tudi močno podporno ekipo z Mattio Cattaneom, ki se bo po sezoni 2025 tekmovalno upokojil in prestopil med športne direktorje, Svenom Vanthourenhoutom, nekdanjim belgijskim selektorjem, ki je nasledil Aldaga kot glavni športni direktor ekipe, pa tudi Klaasom Lodewijkom, Remcovim nekdanjim športnim direktorjem pri Soudal-Quick Stepu. Prihajata tudi maser David Geeroms ter mehanik Dario Cloeck. In kaj bo to pomenilo za Lipowitza, se zdaj sprašujejo Nemci.

Nas pa seveda najbolj zanima, kaj se bo dogajalo z Rogličem. "Mislim, da še ni rekel zadnje, da bo še dirkal in še ni primeren za vlogo mentorja," nam je v torek povedal Bogdan Fink, dolgoletni direktor dirke Po Sloveniji in človek, ki je Rogliča leta 2016 spravil v ekipo LottoNL – Jumbo. Bo moral veteran zdaj iskati celo novo ekipo, kot so mu že predlagali nekateri tuji strokovnjaki?

