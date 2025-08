Prestrukturiranje vodstvenega kadra kolesarskega moštva Red Bull-Bora-hansgrohe se očitno nadaljuje. Iz ekipe Primoža Rogliča in Jana Tratnika so danes sporočili, da po štirih sezonah ekipo zapušča športni direktor Enrico Gasparotto. Prekinitev pogodbe naj bi bila sporazumna.

To je že drug odmeven odhod iz ekipe Red Bull-Bora-hansgrohe v zadnjih dneh, potem ko so že v začetku tedna, prav tako sporazumno, prekinili sodelovanje s športnim direktorjem, Rolfom Aldagom, ki je ekipo prav tako vodil od začetka sezone 2022.

Enrico Gasparotto, ki se je ekipi pridružil z namenom, da pomaga pri njenem prehodu v moštvo za tritedenske dirke, je nase opozoril že v svoji prvi sezoni, ko je Avstralcu Jaiu Hindleyju pomagal do skupne zmage na Dirki po Italiji.

"Biti del te ekipe je bila izjemna priložnost," je Gasparotto sporočil preko uradne izjave za javnost. "Skupaj smo jo pripeljali med najpomembnejše in najuspešnejše ekipe na svetu. Vedno se bom z veseljem spominjal Gira 2022 in 2024 ter Toura 2025."

Je prihod Evenepoela vse bližje?

Red Bull-Bora-hansgrohe je ta teden že potrdil prihod Svena Vanthourenhouta, nekdanjega belgijskega selektorja, ki je s 1. avgustom prevzel vlogo športnega direktorja in tako nasledil Aldaga. Vanthourenhout je v reprezentanci tesno sodeloval z Remcom Evenepoelom, s katerim je osvojil naslov svetovnega in olimpijskega prvaka, kar daje slutiti, da je prihod belgijskega zvezdnika v ekipo vse bližje, čeprav ima Evenepoel s Soudal-QuickStep pogodbo sklenjeno do konca leta 2026.

Že julija je dobro obveščeni kolesarski novinar Daniel Benson poročal, da je dogovor "bližje kot kdaj koli prej", pri italijanski La Gazzetta dello Sport pa so kmalu zatem zapisali, da je bil že dosežen. Iz tabora Red Bull novice niso ne potrdili, ne zanikali, je pa jasno, da Primoža Rogliča v prihodnji sezoni čakajo precejšnje spremembe.

Vodja ekipe Ralph Denk je v ekipnem podkastu po koncu Toura zavrnil informacije, da se Rogliču pogodba izteče s koncem letošnje sezone. "Ni res, da se mu pogodba izteka. Po Touru se bomo pogovorili, kaj so njegovi cilji in kaj ga motivira. Osvojil je praktično vse v kolesarstvu razen Dirke po Franciji in Dirke po Švici. Po pogovoru bomo začrtali naslednje korake," je napovedal Denk.

