Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

…leta 1984 je ameriški predsednik Ronald Reagan na slavnostni prireditvi v Los Angelesu odprl igre 23. olimpijade.

Kot odgovor na ameriški bojkot iger leta 1980 v Moskvi na igrah v ZDA ni bilo športnikov iz Sovjetske zveze, Kube in Vzhodne Nemčije.

Za takrat novega predsednika Mednarodnega olimpijskega komiteja Juana Antonia Samarancha so bile to prve igre, na njih so prvič nastopali profesionalni športniki, 11 jih je padlo na dopinških testih.

Na slavnostnem odprtju je olimpijski ogenj prižgal ameriški deseterobojec Rafer Johnson, dobitnik zlate medalje iz leta 1960. Nastopili so številni glasbeni zvezdniki, navdušil pa je pilot Bill Suitor, ki je na štadion priletel z raketnim nahrbtnikom.

Zgodilo se je še:

Leta 1912 je na 10. Dirki po Franciji končno zmago slavil Belgijec Odile Defray.

Leta 1928 so se v Amsterdamu začele devete poletne olimpijske igre moderne dobe.

Leta 1929 je na 23. kolesarski Dirki po Franciji zmagal Belgijec Maurice De Waele.

Leta 1935 je na znameniti francoski kolesarski pentlji slavil Belgijec Romain Maes.

Leta 1956 se je skupne zmage na 43. Touru veselil Francoz Roger Walkowiak.

Leta 1962 je takratni predsednik Nemške nogometne zveze (DFB) Hermann Neuberger v Dortmundu ustanovil nemško elitno bundesligo. Prva sezona, ki je bila odigrana, je bila sezona 1963/64.

leta 1991 je na dirki po Franciji, 78. izvedbi Toura, zmagal Španec Miguel Indurain.

Leta 1999 je legendarni nekdanji nogometaš Ferenc Puskas, takrat je bil star 72 let, v priznanje za svoje športne dosežke iz rok tedanjega predsednika vlade Viktorja Orbana prejel naslov častnega ambasadorja madžarskega športa.

Rodili so se:

1938 - pokojni španski nogometaši in trener Luis Aragones

1947 - nekdanja ameriška atletinja Barbara Ann Ferrell Edmondson

1955 - nekdanji ruski smučarski tekač Nikolaj Zimjatov

1961 - nekdanji beloruski dvigalec uteži Aleksandr Kurlovič

1969 - nekdanji slovenski nogometaš Igor Benedejčič

1971 - nekdanja kanadska hitrostna drsalka Annie Perreault

1977 - finski hokejist Aki Berg

1977 - argentinski košarkar Manu Ginobili

1979 - danski nogometaš Henrik Hansen

1981 - angleški nogometaš Michael Carrick

1984 - ameriški hokejist Zach Parise

1986 - finski hokejist Lauri Korpikoski

1987 - španski nogometaš Pedro Eliezer Rodriguez Ledesma

1988 - danski nogometaš Casper Johansen

1993 - angleški nogometaš Harry Kane

1994 - slovenska rokometašica Jasna Turnšek