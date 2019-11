… leta 1945 se je v bavarskem mestu Nördlingen rodil Gerd Müller, nogometaš, pred katerim v njegovem času ni bila varna mreža nobenega gola, in strelec, ki je znal zadeti iz najbolj nemogočih položajev.

S čokato postavo je imel Müller prav poseben talent za premagovanje vratarjev; skoraj vse svoje gole je dosegel znotraj kazenskega prostora. Z odličnim postavljanjem s hrbtom proti branilcem je v samo 62 nastopih za nemško reprezentanco dosegel neverjetnih 68 zadetkov, v Bundesligi, kjer je bil sedem sezon najboljši strelec, pa za svoj Bayern v 427 tekmah 365 zadetkov.

Na svetovnem prvenstvu v Mehiki 1970 se je "bombarder" pokazal v najlepši luči: v šestih tekmah je zabil 10 golov in pri tem proti Bolgariji in Peruju zapored dosegel po tri zadetke oziroma hat-trick. S svojimi predstavami si je prislužil zlati čevelj za strelca turnirja, pozneje pa še naslov evropskega igralca leta. Ostal pa je brez svetovnega moštvenega naslova, kar je nato nadoknadil leta 1974 na domačem svetovnem prvenstvu. V finalu je proti Creuyffovi Nizozemski dal odločilni gol za zmago z 2:1.

Müller je po tem vrhuncu svoje kariere ob koncu sedemdesetih let prejšnjega stoletja odšel v ZDA, kjer je igral v ligi NASL, leta 1982 pa se je nogometno upokojil. Skoraj 40 let je bil najboljši strelec nemške nogometne reprezentance, šele leta 2014 ga je na večni lestvici prehitel Miroslav Klose (71 golov).

Zgodilo se je še:

Leta 1899 je ameriški boksar James J. Jeffries po 25 rundah premagal Irca Toma Sharkeyja in ubranil naslov svetovnega prvaka težke kategorije. Jeffries se je upokojil leta 1904 kot svetovni prvak, a so ga leta 1910 spet zvabili nazaj v ring, saj naj bi bil kot "veliki beli up" edini kos prvemu temnopoltemu šampionu Jacku Johnsonu. Johnson je zlahka opravil z ostarelim nekdanjim prvakom in mu zadal prvi poraz, vzajemno spoštovanje obeh športnikov pa je bil tudi simbolični udarec takratni miselnosti o manjvrednosti temnopoltih športnikov.

Lea 1968 je svetovni prvak v formuli ena postal Britanec Graham Hill. V prvenstvu je zbral 12 točk več od rojaka Jackieja Stewarta. To je bil Hillov drugi naslov prvaka, najboljši je bil že leta 1962.

Leta 1985 je svetovno prvenstvo formule ena osvojil Francoz Alain Prost. Prost je v sezoni šestkrat zmagal in še šestkrat stal na stopničkah za zmagovalce, v prvenstvu je zbral 20 točk več od Italijana Micheleja Alboreta. Za Prosta je bil to prvi od štirih naslovov svetovnega prvaka (še v letih 1986, 1989 in 1993).

Leta 1991 je legendarni brazilski dirkač Ayrton Senna zmagal na dirki formule ena za VN Avstralije. Zaradi močnega dežja je bila dirka skrajšana in so jo končali že po 14 krogih. To je bila najkrajša dirka v zgodovini formule ena. Točke so šteli le polovično, a je Senna z zmago le potrdil premoč v tej sezoni in s 24 točkami prednosti pred Angležem Nigelom Mansllom osvojil svoj tretji in zadnji naslov prvaka.

Leta 2004 je zaradi srčnega zastoja umrl latvijski hokejist Sergejs Žoltoks. Enaintridesetletnega Žoltoksa, ki je imel že prej težave zaradi srčne aritmije, je pet minut pred koncem tekme med Rigo in beloruskim Minskom obšla slabost, zapustil je ledeno ploskev, v slačilnici pa se je zgrudil in umrl. Žoltoks je 12 sezon odigral tudi v ligi NHL, za moštva Boston Bruins, Ottawa Senators, Montreal Canadiens, Edmonton Oilers, Minnesota Wild in nazadnje Nashville Predators. V Ligi NHL je odigral 633 tekem.

Rodili so se:

1945 – nekdanji nemški nogometaš Gerd Müller

1949 – nekdanji ameriški boksar Larry Holmes

1957 – nekdanji švedski karateist in igralec Dolph Lundgren

1962 – nekdanji slovenski košarkar Slavko Kotnik

1963 – nekdanji angleški nogometaš Ian Wright

1968 – nekdanji ameriški atlet Antonio Pettigrew

1979 – argentinski nogometaš Pablo Aimar

1982 – ruski umetnostni drsalec Jevgenij Plušenko