… leta 1960 je Cassius Marcellus Clay Jr., bolje poznan pod imenom Muhammad Ali, položil prvi kamenček v mozaik bogate profesionalne kariere. Pokojni ameriški boksar se je ta dan v ringu prvič boril kot profesionalec. 18-letnemu mladeniču je nasproti stal 12 let starejši Tunney Hunsaker, ki ga je golobradi najstnik premagal po šestih rundah bojev.

Še pred profesionalno premiero je Ali istega leta neprofesionalno kariero v Rimu kronal z naslovom olimpijskega prvaka. Po OI, ko je postal profesionalec, je boksal še dobri dve desetletji, vse do 11. decembra leta 1981. Takrat je v ring stopil še zadnjič in priznal premoč Trevorju Berbicku. Ali je v profesionalni karieri zbral 56 zmag (37 z nokavtom) in pet porazov.

"The Greatest" (Največji), vzdevek si je karizmatični boksar nadel kar sam, je junija 2016 pri 74 letih umrl za posledicami septičnega šoka.

Zgodilo se je še:

Leta 1986 je nogometni klub River Plate v povratni tekmi finala pokala libertadores (južnoameriška različica lige prvakov) z 1:0 premagal Americo in s skupnim izidom 3:1 osvojil pokal.

Leta 1994 je za kraljevi klub iz Madrida pri 17 letih prvič zaigral nogometaš Raúl González, takrat eden najbolj obetajočih španskih in evropskih nogometnih talentov, pozneje pa tako Realov kot reprezentančni kapetan. Ob debiju je s soigralci z 2:3 izgubil proti Zaragozi.

Leta 1995 so nogometaši Maribor Branika v derbiju 14. kroga 1. slovenske nogometne lige v Ljubljani z 1:0 premagali SCT Olimpijo. Zmagoviti zadetek pred 2.500 gledalci na štadionu za Bežigradom je v 65. minuti dosegel Željko Milinović.

Leta 1997 se je nogometni napadalec Cristian Vieri v zgodovino rusko-italijanskih medsebojnih dvobojev zapisal kot sploh prvi italijanski nogometaš, ki mu je na ruskih tleh uspelo doseči zadetek za svojo reprezentanco. To se je zgodilo v Moskvi, kjer sta se v prvem srečanju dodatnih kvalifikacij za odhod na svetovno prvenstvo leta 1998 reprezentanci Rusije in Italije razšli z neodločenim izidom 1:1. Povratno srečanje 15. novembra v Neaplju je dobila Italija z 1:0 in se uvrstila na turnir v Franciji.



Leta 2018 je v 77. letu starosti je po dolgi bolezni umrl Ludvik Koprivšek. V sedemdesetih letih je bil prvi poklicni smučarski skakalni trener v SSK Ilirija v Ljubljani, kjer so bili vzgojeni številni zvezdniki na čelu s Primožem Ulago, Miranom Tepešem, Vasjo Bajcem in Matjažem Debelakom.

Rodili so se:

1927 nekdanji avstralski teniški igralec Frank Sedgman

1935 pokojni angleški nogometni vratar Eddie Hopkinson

1941 nekdanji slovenski nogometaš in trener Miloš Šoškić

1953 nekdanji kanadski hokejist Denis Potvin

1959 nekdanji kanadski hokejist Mike Gartner

1961 nekdanji ameriški hokejist Joel Otto

1968 nekdanji norveški hitrostni drsalec Johann Olav Koss

1970 nekdanja nizozemska nogometaša Edwin van der Sar in Phillip Cocu

1973 nekdanji francoski nogometaš Robert Pires

1976 nekdanji severnoirski nogometaš Stephen Craigan

1981 amerišk plavalka Amanda Beard

1984 kanadski hokejist Eric Staal

1985 angleški motociklist Cal Crutchlow

1989 nekdanji slovenski smučarski skakalec, zdaj pa kolesarski zvezdnik Primož Roglič. Športno pot je začel kot smučarski skakalec in bil v mlajših letih zelo uspešen. Veselil se je dveh zlatih ekipnih medalj na mladinskih svetovnih prvenstvih. Leta 2012 se je njegova športna kariera zasukala popolnoma v drugo smer. Izbral je kolesarstvo, začel kot novinec. Ekspresno se je učil kolesarskih korakov in v nekaj letih prišel v družbo najboljših kolesarjev na svetu. Leta 2019 je uresničil sanje in postal zmagovalec slovite dirke po Španiji, leta 2020 pa je bil drugi na slovitem francoskemu Touru.

1992 francoski košarkar Evan Fournier

1993 italijanski kolesar Alberto Bettiol

1996 švicarski alpski smučar Loic Meillard

1998 kanadski dirkač formule 1 Lance Stroll